Desapareció una aeronave con cinco ocupantes este 13 de septiembre: activan protocolo de búsqueda y salvamento

La Aeronáutica Civil desplegó un operativo especial de búsqueda y salvamento para dar con el paradero de una aeronave que perdió todo contacto la mañana de este domingo 13 de septiembre mientras cubría la ruta entre Condoto y Guaymaral con cinco personas a bordo.

La unidad corresponde al vuelo HK4985, perteneciente a la Patrulla Aérea Civil Colombiana, la cual emitió su último reporte de comunicación a las 9:23 de la mañana en las inmediaciones del cerro Tatamá, a unos 53 kilómetros de la ciudad de Pereira, en el departamento de Risaralda.

Tras la interrupción de las comunicaciones, las autoridades aéreas confirmaron la activación de la radiobaliza de emergencia del avión en dicha zona montañosa, desencadenando la puesta en marcha inmediata del Servicio de Búsqueda y Salvamento.

Al tratarse de una geografía de difícil acceso por las condiciones climáticas y del terreno, la entidad mantiene una estrecha coordinación con efectivos de la Policía Nacional, el Ejército y diversos organismos de socorro para desplegar a los equipos de rescate hasta el punto exacto de la eventualidad, reportó La Revista Semana.

Paralelamente a las labores de rastreo en el área de la emergencia, un grupo especializado de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil alista su ingreso al sitio del suceso.

Las comisiones de inspección asumirán los peritajes correspondientes en el lugar tan pronto como las unidades de socorro aseguren el perímetro, con el objetivo de determinar con precisión las causas mecánicas o meteorológicas que originaron este siniestro aéreo.

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