Un voraz incendio en un hogar de ancianos deja 16 fallecidos en el sur de Chile

Al menos 16 adultos mayores murieron y otros diez resultaron heridos tras un incendio registrado entre la noche del viernes y las primeras horas de este sábado 12 de septiembre en el hogar de ancianos "El Edén", ubicado en el municipio de Pitrufquén, en la región de la Araucanía, a unos 640 kilómetros al sur de la capital chilena.

El siniestro consumió rápidamente la infraestructura del recinto privado, obligando a un intenso despliegue de bomberos, carabineros y personal de emergencia.

Detalles del suceso

En la residencia se encontraban 26 adultos mayores al momento del incendio. Diez de ellos lograron sobrevivir y fueron trasladados al hospital de la localidad para ser atendidos.

La Fiscalía asignó las diligencias al fiscal Jorge Granada con el fin de determinar el origen del fuego y descartar la intervención de terceros. Paralelamente, las autoridades indagan si las vías de escape del recinto estaban bloqueadas.

Las autoridades regionales confirmaron que el establecimiento no contaba con los permisos sanitarios correspondientes para su funcionamiento e informaron sobre inspecciones previas realizadas por denuncias de incumplimientos.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, expresó sus condolencias y ordenó una revisión urgente de las condiciones de fiscalización en los hogares de adultos mayores a escala nacional. Asimismo, el municipio decretó duelo local ante la magnitud de la tragedia.

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