Donald Trump reaviva la captura de Nicolás Maduro con la publicación de un video

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar un amplio revuelo político e internacional este sábado al publicar en sus redes sociales un material audiovisual que recuerda el constante desafío vertido en el pasado por Nicolás Maduro hacia la Casa Blanca, contrastándolo con la operación de su posterior detención efectuada el 3 de enero de 2026.

El mandatario estadounidense difundió un clip que recopila declaraciones en las que el entonces líder venezolano retaba abiertamente a Washington lanzando la consigna "Come get me" («vengan por mí»).

El material compartido contrasta las retóricas y desafíos de Maduro con imágenes e ilustraciones alusivas a la incursión militar del pasado 3 de enero de 2026 en Caracas, la cual culminó con su detención por fuerzas estadounidenses.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklin, Nueva York . El inicio del juicio está previsto para junio de 2027.

Aunque el mensaje de Trump no vino acompañado de anuncios sobre nuevas acciones ni de una amenaza formal explícita, analistas internacionales interpretan la divulgación del video como una demostración de fuerza y una advertencia simbólica, recordando el alcance de las decisiones de la Casa Blanca en medio del reordenamiento de las relaciones entre ambos países.

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