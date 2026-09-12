Control migratorio en Doral: identifican las avenidas con mayor presencia del ICE en los últimos días

Integrantes de la comunidad en la ciudad de Doral informaron sobre el despliegue de operativos y la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en varias de las principales vías de tránsito del municipio.

Puntos reportados por la comunidad

De acuerdo con los testimonios y reportes ciudadanos recopilados durante la jornada, las intervenciones y patrullajes de las autoridades se registraron en las siguientes intersecciones y tramos viales:

NW 41st Street y NW 107th Avenue: Intersección comercial y de alto flujo vehicular.

Intersección comercial y de alto flujo vehicular. NW 36th Street y NW 80th Avenue: Sector adyacente a zonas de oficinas y comercios.

Sector adyacente a zonas de oficinas y comercios. NW 107th Avenue (a la altura de Midtown Doral): Tramo de uso residencial y comercial denso.

Tramo de uso residencial y comercial denso. NW 87th Street y NW 21st Avenue: Zona de circulación en el sector este del municipio.

Zona de circulación en el sector este del municipio. Tramos adicionales de la NW 41st Street y NW 107th Avenue: Se señalaron patrullajes continuos a lo largo de ambos corredores viales.

Se señalaron patrullajes continuos a lo largo de ambos corredores viales. Palmetto en la salida a la 103 sentido Doral

El siguiente mapa muestra en rojo las avenidas con mayor presencia del ICE en los últimos días

Usuarios en las redes recomendaron considera evitar estas intersecciones en las próximas horas y buscar rutas alternativas o avenidas paralelas como la 25 Ave o la 92 Ave, según su trayecto.

Contexto de los reportes e información oficial

Las denuncias sobre la presencia de los efectivos fueron compartidas de forma directa por residentes a través de redes sociales y grupos vecinales. Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido un balance oficial que precise el número de detenciones ni la naturaleza de las intervenciones realizadas en la zona.

Organizaciones de asistencia comunitaria recordaron que la información proveniente de reportes ciudadanos refleja alertas en tiempo real y sugirieron verificar la evolución de las acciones con entidades locales de apoyo al inmigrante para obtener confirmaciones oficiales.

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