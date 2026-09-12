Arrestan a hombre tras causar caos con un rifle en Sedano's de Orlando: detalles y leyes clave

Un hombre de 44 años identificando como Juby Vera permanece bajo custodia de las autoridades en la cárcel del condado Orange (Florida) tras haber provocado escenas de caos y angustia la tarde del pasado jueves 10 de septiembre dentro de un conocido supermercado de la ciudad.

El incidente se registró en la sucursal de Sedano's Supermarkets ubicada sobre Curry Ford Road, en la zona este de Orlando.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía de Orlando, el sujeto -de 44 años- ingresó al establecimiento portando a la vista lo que aparentaba ser un rifle de alto calibre.

Escenas de angustia entre clientes y comerciantes

Según el informe de arresto y testimonios recolectados por las autoridades en el lugar, el sospechoso comenzó a desplazarse por los pasillos apuntando el arma directamente hacia distintas personas, entre ellas al supervisor del supermercado y a un cliente que se encontraba junto a su mascota.

Andrea Ramírez, comerciante que opera una boutique en el interior del establecimiento, relató que en un principio asumió que el hombre formaba parte del equipo de seguridad privada.

Sin embargo, su percepción cambió drásticamente al observar la actitud del sujeto.

"Al principio no tuve miedo, pensé que era un guardia de seguridad, una persona normal. Pero luego, cuando lo vi apuntar a la gente, me asusté y comencé a grabar mientras huía", declaró Ramírez.

La comerciante agregó que el arma lucía real ante los presentes, ya que el individuo realizó movimientos simulando la carga del fusil.

Posteriormente, el hombre se dirigió hacia el mostrador de la joyería del supermercado y exigió la entrega de un reloj a la empleada de turno, quien logró resguardarse tras el mostrador para proteger su integridad.

El despliegue de violencia desató la estampida de decenas de compradores y trabajadores, quienes corrieron a ocultarse en las áreas traseras del local o salieron hacia el estacionamiento.

Datos clave del incidente:

Lugar: Supermercado Sedano's

Supermercado Sedano's Dirección: Curry Ford Road, Orlando, Florida

Curry Ford Road, Orlando, Florida Fecha del suceso: Jueves 10 de septiembre de 2026

Detención en una parada de autobús y estatus legal

Tras el intento de robo en la joyería, el individuo abandonó la infraestructura por la salida este de la tienda.

Oficiales de la Policía de Orlando desplegaron un operativo en el perímetro y lograron interceptarlo a corta distancia, mientras esperaba en una parada de autobús cercana a la intersección de Curry Ford Road y Semoran Boulevard.

Durante la toma de declaración tras su arresto, la policía consignó que Vera afirmó repetidamente que la réplica de rifle no era de fuego real ("not real").

A pesar de las alegaciones del sospechoso, el código penal de Florida contempla que el despliegue e intimidación con réplicas o armas de utilería que generen una amenaza creíble contra la vida de terceros constituye un delito grave de asalto e intimidación.

Juby Vera fue fichado y permanece recluido en la Cárcel del Condado de Orange (Orange County Jail) a la espera de la comparecencia inicial ante un juez para la lectura formal de los cargos.

Leyes de porte de armas y seguridad en establecimientos de Florida

A raíz de este suceso en una zona con alta presencia de la comunidad hispana, es relevante repasar las normativas vigentes sobre seguridad y portación de armas en espacios públicos dentro del estado de Florida:

¿Es legal el porte abierto (Open Carry) en Florida? No. Por regla general, la legislación del estado de Florida prohíbe el porte visible u abierto de armas de fuego en lugares públicos, salvo excepciones muy específicas como la práctica legal de caza, pesca o traslado directo a polígonos de tiro.

No. Por regla general, la legislación del estado de Florida prohíbe el porte visible u abierto de armas de fuego en lugares públicos, salvo excepciones muy específicas como la práctica legal de caza, pesca o traslado directo a polígonos de tiro. Uso de armas falsas o de utilería: apuntar a cualquier persona con un arma réplica, de juguete o de utilería simulando que es real se procesa penalmente como asalto agravado con arma mortal (Aggravated Assault with a Deadly Weapon), ya que la ley evalúa la percepción de amenaza inminente en las víctimas.

apuntar a cualquier persona con un arma réplica, de juguete o de utilería simulando que es real se procesa penalmente como asalto agravado con arma mortal (Aggravated Assault with a Deadly Weapon), ya que la ley evalúa la percepción de amenaza inminente en las víctimas. Derecho de admisión de los comercios: los establecimientos privados -como supermercados, centros comerciales y tiendas- tienen pleno derecho legal de prohibir la entrada con cualquier tipo de arma a sus instalaciones, independientemente de los permisos individuales del usuario.

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