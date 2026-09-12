Se agotan las visas H-2B en EEUU: USCIS cierra cupos temporales para el año fiscal 2027; ¿qué viene ahora?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció oficialmente que se alcanzó el límite máximo reglamentario de peticiones para las visas H-2B de trabajadores no agrícolas, correspondientes al primer semestre del año fiscal 2027.

Tras una alta demanda de personal temporal en sectores clave como la hostelería, el paisajismo y el turismo, la agencia migratoria fijó el 4 de septiembre de 2026 como la fecha de cierre definitivo para la recepción de nuevas solicitudes sujetas a esta cuota ordinaria que contemplen fechas de inicio laboral antes del 1 de abril de 2027.

Impacto económico: este programa es vital para la economía estacional de estados con alta actividad turística y de servicios durante el invierno, por lo que el agotamiento rápido de las cuotas suele incentivar llamados de gremios empresariales al Congreso para solicitar ampliaciones de cupo por la vía legislativa o ejecutiva.

¿Qué significa esta medida y a quiénes afecta?

El Congreso de EEUU establece un tope numérico anual de 66.000 visas H-2B, divididas equitativamente en dos periodos de 33.000 cupos cada uno.

Cierre de ventanilla regular: al haberse completado el cupo estipulado para los primeros seis meses (del 1 de octubre al 31 de marzo), USCIS procederá a rechazar automáticamente cualquier petición nueva recibida con posterioridad al 4 de septiembre de 2026 que solicite plazas antes de abril del próximo año.

al haberse completado el cupo estipulado para los primeros seis meses (del 1 de octubre al 31 de marzo), USCIS procederá a rechazar automáticamente cualquier petición nueva recibida con posterioridad al 4 de septiembre de 2026 que solicite plazas antes de abril del próximo año. Excepciones al tope: esta restricción aplica estrictamente a las solicitudes sujetas al límite congresional regular.

+ Quedan fuera de este bloqueo aquellos trabajadores que ya se encuentran en el país y buscan extender su estadía, cambiar de empleador bajo ciertas condiciones, o aquellos perfiles exentos por mandato especial (como ciertos trabajadores que retornan si el Congreso aprueba exenciones específicas).

¿Qué pueden hacer los empleadores y los trabajadores?

Si tenías planes de contratación o cobertura laboral bajo este programa para los meses de otoño e invierno, el margen de acción ordinario cerró.

Sin embargo, existen directrices y alternativas operativas a considerar:

Revisión de casos ya presentados: si la petición del empleador ingresó con sello de recibido fechado el 4 de septiembre de 2026 o antes, el trámite continuará su curso regular de evaluación en las oficinas de USCIS. Monitoreo de visas suplementarias: en años anteriores, los Departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Trabajo (DOL) han autorizado contingentes de visas H-2B suplementarias para responder a la escasez crítica en industrias esenciales. Conviene monitorear los canales oficiales de USCIS por si se habilitan cupos extraordinarios para este periodo. Planificación para el segundo semestre: los empleadores cuyas necesidades operativas se ubiquen en la segunda mitad del año fiscal (a partir del 1 de abril de 2027) deberán preparar con antelación sus solicitudes de certificación laboral ante el Departamento de Trabajo (DOL) para anticiparse al próximo proceso de cupos.

Canales oficiales contra el fraude laboral

USCIS recordó que el programa de visas temporales cuenta con estrictas normativas de cumplimiento.

Cualquier ciudadano, trabajador estadounidense o empleado bajo el estatus H-2B que detecte irregularidades, cobros ilegales de tarifas de contratación por parte de intermediarios o abusos laborales, puede emitir reportes confidenciales a través del Formulario de Confidencias de USCIS en su sitio web oficial.

Proceso regular de la visa H-2B: el visado H-2B exige que el empleador estadounidense demuestre primero ante el Departamento de Trabajo que no existen suficientes trabajadores locales calificados, dispuestos y disponibles para realizar la labor temporal antes de recurrir a la contratación extranjera.

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