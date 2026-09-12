La fiesta mexicana llena de música el centro de Phoenix: conoce los detalles de la jornada

El centro de Arizona recibe la celebración oficial El Grito Phoenix 2026 este sábado 12 de septiembre de 4:00 PM a 11:00 PM. La plaza del Ayuntamiento de Phoenix acoge la quinta edición anual de esta festividad patriótica organizada por el gobierno local y los bomberos unidos.

El encuentro cultural conmemora la Independencia de México con un despliegue de tradición, música e identidad hispana en el corazón de la ciudad. La Oficina de la concejal Betty Guardado (Distrito 5) lidera la organización junto a la Asociación de Bomberos Unidos de Phoenix.

Los boletos de entrada general cuestan $5 USD en preventa mediante la plataforma Eventbrite, mientras los niños menores de 12 años entran gratis al recinto. Las autoridades locales también ofrecen paquetes VIP para los asistentes que buscan una experiencia preferencial durante la jornada.

El programa musical incluye las actuaciones estelares de La Original Banda Maguey, Banda Mach, Mariachi Continental Azteca y la Banda de Guerra Bomberos Nogales. La agenda de entretenimiento suma espectáculos del ballet Fiesta Mexicana Dance Company, combates de Lucha Libre y zonas comunitarias de juegos infantiles.

¿Qué atracciones gastronómicas ofrece la fiesta patrimonial en Arizona?

Los asistentes disfrutan puestos de comida tradicional mexicana como tacos, tamales y aguas frescas, junto a muestras de artesanías locales. Las áreas de bar ofrecen venta de cervezas y margaritas para personas mayores de 21 años con identificación oficial vigente.

La jornada culmina con la ceremonia del Grito de Independencia y un espectáculo de fuegos artificiales sobre el cielo de la ciudad. El Ayuntamiento dispone del City Hall Garage como el estacionamiento subterráneo oficial más cercano al evento.

Los conductores también encuentran espacio en los garajes de 302 W Adams St y el Wells Fargo History Museum Garage. Las calles aledañas poseen parquímetros con cobro por hora hasta las 10:00 PM mediante la aplicación móvil ParkMobile.

Las autoridades recomiendan utilizar el tren ligero Valley Metro Rail para evitar la congestión vehicular en las inmediaciones del centro. La estación de la 3rd Ave y Washington St deja a los visitantes en la entrada principal de la plaza. Quienes viajan en servicios de transporte por app deben coordinar su desembarque en las intersecciones de la 3rd o 4th Ave con Adams St.

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