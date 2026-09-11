EEUU: así rindió tributo Trump a las víctimas del 11S desde el Pentágono

Funcionarios públicos de EEUU se reunieron en el Pentágono para conmemorar el 25 aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001, recordando a las casi 3 000 víctimas que perdieron la vida.

Durante la ceremonia, el presidente Donald Trump destacó la memoria de las "hermosas almas arrancadas de nuestro mundo"

A las 9:37 a.m., el vuelo 77 de American Airlines se estrelló contra el primer edificio, causando la muerte de 184 personas. .

Homenaje

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó el 11 de septiembre como "uno de los días más oscuros de la historia de Estados Unidos" y afirmó que el país ha salido más fuerte de la tragedia.

Hegseth rindió homenaje a las víctimas, sobrevivientes y equipos de rescate, subrayando el orgullo nacional en el memorial del Pentágono.

Trump también recordó a los pasajeros del vuelo 93 de United Airlines, quienes lucharon contra los secuestradores, evitando un ataque en Washington DC.

Parafraseando a Todd Beamer, uno de los pasajeros, el presidente evocó el espíritu de resistencia con la famosa frase "Let's roll!".

Eventos

La ceremonia en el Pentágono fue parte de una serie de conmemoraciones en todo el país, incluyendo la lectura de los nombres de las víctimas en Nueva York y actos en Shanksville, Pensilvania.

La controversia surgió en torno a por qué Trump habló en el Pentágono en lugar de en la Zona Cero, dado que se había informado que su deseo inicial era dirigirse a la ciudad de Nueva York, pero se le negó el permiso para hablar en ese lugar.

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