Recibiste un aviso CP53E del IRS: ¿Qué significa y qué hacer?

Si recibiste un aviso CP53E del IRS, no te alarmes, pero tampoco lo ignores. Este aviso indica que tienes derecho a un reembolso, pero que el depósito directo no se puede completar.

Es crucial actuar rápidamente, ya que cuentas con 30 días para actualizar tu información bancaria y evitar demoras en el proceso de reembolso.

¿Qué es el aviso?

El IRS envía el CP53E cuando no puede realizar el depósito por varias razones, como la falta de información bancaria, errores en los números de cuenta o si el banco rechazó el depósito.

Sin embargo, esto no significa que tu devolución haya sido rechazada; simplemente está pendiente hasta que actualices tus datos, según detalla Solo Dinero.

¿Cómo resolver el aviso?

Para resolver la situación, ingresa a tu Cuenta individual en línea del IRS y proporciona la información de una cuenta bancaria elegible.

Es importante tener en cuenta que solo tendrás una oportunidad para hacer esta actualización. Si el depósito vuelve a ser rechazado, recibirás el reembolso en un cheque de papel, lo que podría retrasar aún más el acceso a tu dinero.

Si no respondes al aviso CP53E dentro del plazo, el IRS emitirá un cheque de papel aproximadamente seis semanas después de la fecha del aviso, siempre que no haya otros problemas con tu declaración.

Esta espera puede ser crítica para quienes dependen de esos fondos para cubrir gastos esenciales como renta y servicios.

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