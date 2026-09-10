EEUU conmemora el aniversario 25 del 11S: el tributo histórico rinde cuentas del trauma

La ciudad de Nueva York inició una serie de eventos conmemorativos por el 25 aniversario del 11 de septiembre en las inmediaciones del World Trade Center. Autoridades locales y familiares de las víctimas instalaron instalaciones de luces y exhibiciones tecnológicas para recordar el impacto histórico del atentado de 2001. Las actividades centrales contemplan la lectura de nombres de las personas fallecidas y minutos de silencio en la Zona Cero.

Artistas contemporáneos y creativos organizaron un espectáculo nocturno con drones para iluminar el cielo de Manhattan durante la víspera de la ceremonia principal. El despliegue aéreo dibujó figuras en honor a las casi 3.000 personas que perdieron la vida en los tres puntos de impacto. La programación incluye la proyección continua de luces hacia el horizonte en el sitio donde erigían las Torres Gemelas.

Según, Telemundo reportó que una encuesta reciente reveló que el 75 % de los ciudadanos recuerda con precisión el lugar donde estaba al momento de conocer la noticia. El trabajo periodístico mostró el testimonio de sobrevivientes y rescatistas que participaron en las labores de auxilio tras el colapso de las estructuras.

¿Cómo transcurre el 25 aniversario del 11 de septiembre en la Gran Manzana?

Los organizadores pautaron seis pausas de silencio durante la ceremonia oficial para marcar el momento exacto de los impactos de los aviones y la caída de las torres. El Museo y Monumento Nacional del 9/11 mantiene el acceso prioritario para los familiares registrados durante toda la jornada.

"La memoria colectiva de esta ciudad sigue intacta a un cuarto de siglo del suceso", afirmó el equipo de producción audiovisual de la cadena norteamericana. Los museos locales abrieron exposiciones fotográficas con material inédito sobre el trabajo del cuerpo de bomberos y policías.

El Departamento de Bomberos de Nueva York rindió un tributo especial a los funcionarios que sufrieron enfermedades crónicas durante las tareas de remoción de escombros. La institución sumó nuevos nombres a las placas conmemorativas ubicadas en su sede central.

¿Qué alcance tienen los tributos a las víctimas en la jornada oficial?

Las delegaciones gubernamentales coordinaron actos paralelos en el Pentágono y en el campo de Shanksville en Pensilvania. La Bolsa de Valores de Nueva York sumó un minuto de silencio antes de iniciar las operaciones bursátiles en la mañana.

El Concejo Municipal destinó recursos extraordinarios para financiar programas de enseñanza histórica sobre la tragedia en las escuelas públicas. Las autoridades prevén la asistencia de miles de visitantes a la plaza del monumento histórico durante el fin de semana.

La cobertura especial de la cadena televisiva permanece disponible para las audiencias hispanas a través de sus plataformas informativas. Las ceremonias religiosas en la catedral de San Patricio cerrarán el ciclo de actos solemnes en la metrópoli.

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