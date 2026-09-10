Servicios veterinarios lanzan jornadas especiales en Dallas: ¿Cómo puedes acceder al beneficio?

Servicios de Atención para Animales de Dallas y la red Spay Neuter Network desplegaron una campaña de atención médica preventiva para perros y gatos en el norte de Texas. Las organizaciones comunitarias ofrecen cirugías de castración gratuitas y dosis de inmunización a bajo precio para frenar la sobrepoblación en la zona. La iniciativa atiende a los dueños mediante un sistema de citas en línea y turnos por orden de llegada.

El personal médico realiza intervenciones quirúrgicas sin costo en el centro de atención ubicado en Westmoreland Road y en clínicas móviles. Las jornadas veterinarias incluyen la aplicación de la vacuna contra la rabia, el moquillo y el parvovirus desde un precio de 10 dólares. Cada jornada requiere que los dueños trasladen a los perros con correa y a los gatos dentro de un transportador seguro.

Según, Telemundo Dallas reportó que el servicio quirúrgico gratuito requiere la reserva previa a través de las plataformas digitales oficiales de las organizaciones. Los centros operativos atienden de lunes a sábado desde las 7:00 de la mañana hasta agotar los cupos diarios asignados.

¿Cómo acceder a la esterilización de mascotas en el condado de Dallas?

La organización Spay Neuter Network habilitó el número telefónico 972-472-3500 y su sitio web oficial para la asignación de turnos quirúrgicos. Los residentes deben presentar una prueba de residencia dentro de los códigos postales elegibles y la tarjeta de vacunación actualizada del animal.

"Buscamos reducir la cantidad de animales en los refugios y ayudar a las familias a mantener a sus compañeros sanos", informó la dirección de Dallas Animal Services. La institución confirmó la disponibilidad de 50 cupos diarios para cirugías en sus instalaciones principales.

Los veterinarios exigen un ayuno de 8 horas para los animales mayores de cuatro meses antes de ingresar al quirófano. Las mascotas reciben el alta médica el mismo día de la intervención tras la revisión de los parámetros vitales.

¿Qué otros servicios incluyen la jornada preventiva?

La red veterinaria ofrece la colocación de microchips de identificación por una tarifa fija de 15 dólares durante las consultas de control. Las unidades móviles también disponen de tratamientos preventivos contra el gusano del corazón, pulgas y garrapatas a costos reducidos.

El programa municipal proyecta atender a más de 3.000 animales domésticos durante la presente fase de asistencia comunitaria. Las autoridades locales mantienen las jornadas de vacunación sin cita previa entre las 10:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.

El personal administrativo verifica el cumplimiento de las normas de seguridad en las filas de espera para evitar altercados entre los animales. Los organizadores recuerdan que los cupos quirúrgicos para perros de más de 30 libras suelen agotarse durante la primera hora de atención.

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