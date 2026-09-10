El fin de una regla de 20 años en los aeropuertos: el cambio de la TSA que beneficia a estos viajeros

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La Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (TSA) está considerando permitir que algunos pasajeros que forman parte del programa TSA PreCheck lleven botellas de agua llenas a través de los controles de seguridad en los aeropuertos en los próximos meses.

Esta información fue confirmada por altos representantes de la agencia federal a CBS News en septiembre de 2026.

Este cambio podría modificar una de las reglas más estrictas y criticadas sobre el equipaje de mano que hemos tenido en las últimas dos décadas.

Escáneres 3D de última generación harán posible el cambio

La clave para este cambio son los escáneres 3D de última generación. Sin embargo, este plan piloto no se aplicará a todos los pasajeros.

La TSA implementará este beneficio solo en aeropuertos seleccionados que ya cuenten con escáneres de Tomografía Computarizada (CT) de tecnología avanzada. Estos dispositivos producen imágenes tridimensionales de alta resolución que los agentes pueden rotar en 360 grados.

Además, el sistema utiliza algoritmos de detección automatizada que permiten medir la densidad de los líquidos y distinguir entre agua potable y otros líquidos peligrosos, todo sin necesidad de abrir el equipaje.

La norma general sobre líquidos sigue en pie

La TSA ha dejado claro que la restricción de líquidos sigue vigente para la mayoría de los viajeros. La regla 3-1-1 sigue exigiendo que los envases contengan un máximo de 3.4 onzas (100 mililitros) y que se guarden en una bolsa transparente de un cuarto de galón.

La agencia no tiene planes de eliminar estas restricciones a gran escala en el corto plazo, ya que enfrenta limitaciones presupuestarias para implementar la tecnología de escaneo CT en todos los puntos de control del país.

Modernización del programa TSA PreCheck

En cuanto a la modernización del programa TSA PreCheck, esta iniciativa es parte de un esfuerzo continuo para mejorar la experiencia de los viajeros registrados.

El programa TSA PreCheck ofrece filas rápidas a los miembros que han pasado una verificación de antecedentes.

Recientemente, la TSA ha añadido un plan piloto a la expansión de su programa Gateside, que permite a los miembros autorizados acceder a las áreas de embarque de 13 aeropuertos sin necesidad de un boleto impreso para ese día.

La implementación del escaneo de líquidos se llevará a cabo de manera gradual a medida que la TSA reciba el equipo necesario en sus puntos de inspección.

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