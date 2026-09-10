Un cheque de $ 5.000 para cada ciudadano: la única regla que impone Trump

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Donald Trump lanzó una propuesta económica de gran impacto en plena campaña para las elecciones de mitad de mandato. El mandatario prometió la entrega de un cheque de 5.000 dólares a cada adulto en Estados Unidos. Sin embargo, el beneficio económico tiene una condición clara: el Partido Republicano debe conservar el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las votaciones del 3 de noviembre, según lo dio a conocer The Dallas Morning News.

"Dividendo Trump"



Durante una reunión del Partido Republicano en Dallas, Trump bautizó esta iniciativa con el nombre de "Dividendo Trump". En su discurso, el mandatario comparó esta medida con los pagos que realiza una empresa privada a sus accionistas. Trump justificó la propuesta con el argumento del supuesto éxito y la fortaleza económica de la nación.

Sectores ricos no recibirán el pago



Poco después del anuncio, el vicepresidente JD Vance intentó precisar el alcance de la medida. Vance señaló que los sectores más ricos de la población no recibirán este pago. Además, el funcionario sugirió el uso de los ingresos por aranceles comerciales para financiar el proyecto. A pesar de esta declaración, los datos oficiales indican que la recaudo por impuestos a la importación resulta insuficiente para cubrir un gasto de tal magnitud. La Casa Blanca mantuvo el silencio y no ofreció explicaciones adicionales sobre los detalles del plan, según lo informó The Dallas Morning News.

Gasto



La viabilidad del proyecto enfrenta serios cuestionamientos por parte de analistas y expertos en finanzas públicas. La medida requiere un gasto superior al billón de dólares y la aprobación obligatoria del Congreso de Estados Unidos. La economía del país registra actualmente un déficit presupuestario cercano a los 1.8 billones de dólares. Asimismo, la deuda nacional superó recientemente la cifra récord de 40 billones de dólares. Por estas razones, especialistas en presupuestos consideran irreal la idea de repartir fondos públicos en un contexto de alto endeudamiento e inflación.

Normas electorales



Desde el punto de vista legal, la propuesta no infringe las normas electorales. Expertos en derecho confirman la validez de la promesa porque el pago abarcaría a toda la población adulta de forma general, sin exigir un voto favorable hacia un partido específico. Sin embargo, Trump no posee la facultad ejecutiva para distribuir dinero de forma unilateral, por lo que el respaldo del Poder Legislativo resulta indispensable, según lo detalló The Dallas Morning News.

Bancada republicana



En el ámbito político, algunos legisladores republicanos mostraron un respaldo inmediato. El senador Bernie Moreno anunció la preparación de un proyecto de ley para tramitar la entrega de los fondos justo después de la jornada electoral. Por su parte, la bancada republicana busca frenar la pérdida de escaños en el Congreso, una tendencia habitual para el partido del presidente en las elecciones de mitad de mandato.

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