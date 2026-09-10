Trump insiste en las ventajas del crudo venezolano: Está muy cerca de la superficie y es fácil de extraer

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a pronunciarse sobre el alcance del acuerdo energético suscrito con Venezuela y resaltó las condiciones favorables que presenta el suelo venezolano para la extracción de hidrocarburos en comparación con otras regiones del mundo.

Durante sus intervenciones públicas, el mandatario estadounidense enfatizó que el petróleo en Venezuela se encuentra a poca profundidad, lo que reduce significativamente los costos operativos de producción y facilita el proceso de perforación.

“En Venezuela el petróleo es facilísimo de encontrar y de extraer. Literalmente brota, está allí mismo, muy cerca de la superficie, a diferencia de otros lugares donde hay que perforar a millas de profundidad bajo el océano”, afirmó Trump al referirse a la viabilidad técnica de los campos contemplados en el convenio.

El presidente estadounidense señaló que esta característica geológica representa una ventaja estratégica inmediata para las operaciones de las empresas aliadas, argumentando que la infraestructura existente y la accesibilidad del recurso permitirán acelerar el flujo de crudo hacia los mercados internacionales y refinerías en Estados Unidos.

Las declaraciones de Trump se dan en el marco del plan de cooperación energética anunciado por la Casa Blanca, el cual contempla el control operativo de más de 65.000 millones de barriles en reservas probadas distribuidas en 17 campos petroleros venezolanos.

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