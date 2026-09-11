Atención si estás en Nueva York: la importante restricción que cambia el tránsito en el centro por el 11 de septiembre

La ciudad de Nueva York ha puesto en marcha un gran operativo de seguridad y restricciones de tránsito en el bajo Manhattan para conmemorar el 25° aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Las autoridades locales y federales están trabajando arduamente para proteger a los miles de asistentes y líderes que se reúnen en la Plaza del Memorial para rendir homenaje a las víctimas.

Despliegue de seguridad y tecnología antiterrorista en Nueva York

En una conferencia de prensa, la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, junto con el alcalde Zohran Mamdani, explicaron que las fuerzas de seguridad están implementando una estrategia de múltiples capas que combina la presencia policial con inteligencia.

Este despliegue incluye a la Oficina de Contraterrorismo del NYPD, unidades armadas y el Servicio Secreto de los Estados Unidos.

Además, los equipos policiales están utilizando sistemas de detección de drones que pueden interceptar y aterrizar de manera remota cualquier aeronave no autorizada en el espacio aéreo del sur de la isla.

Aunque las autoridades han asegurado que no hay amenazas creíbles contra el evento, la presencia de dignatarios y exmandatarios justifica elevar las medidas de seguridad al máximo nivel de alerta.

Cierres viales y restricciones de tránsito en Nueva York

El Departamento de Transportes de la Ciudad de Nueva York, junto con el NYPD, ha cerrado la circulación vehicular desde las 6:00 a.m. en toda la zona al sur de la calle Canal, abarcando desde la avenida Broadway hasta West Street.

Además, el Servicio Secreto ha instalado vallas perimetrales en los accesos clave y en la parte este de la autopista West Side Highway, lo que también limita el paso peatonal.

Por otro lado, la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) ha realizado ajustes en los servicios de metro.

Durante el día de conmemoración, los trenes de la línea 1 no pararán en la estación WTC Cortlandt, y varias salidas peatonalizadas del complejo Oculus y estaciones cercanas estarán bloqueadas.

Las autoridades aconsejan a residentes y visitantes que opten por el transporte público y que se preparen para posibles demoras significativas.

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