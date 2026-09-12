Piden canonizar al padre Mychal Judge en el 25 aniversario del 11S

En el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre, se reavivó la propuesta de canonizar al padre Mychal Judge, el primer oficial reconocido como víctima de ese día.

Judge, capellán del Departamento de Bomberos de Nueva York, murió mientras oraba por los que se lanzaban desde las Torres Gemelas.

Su labor humanitaria es destacada por sus seguidores y organizaciones como New Ways Ministry, que abogan por la inclusión de la comunidad LGTBIQ+ en la iglesia.

Campaña

Desde 2017, New Ways Ministry y los seguidores de Judge impulsan su canonización tras la apertura de un nuevo camino por parte del Vaticano, conocido como ‘ofrenda de vida’.

Sin embargo, este proceso aún no ha comenzado. En un artículo reciente, Francis DeBernardo, director ejecutivo de la ONG, volvió a solicitar la canonización, recordando la dedicación del franciscano a los desfavorecidos y su trabajo pionero en el ministerio del VIH/Sida.

DeBernardo también compartió la frase del diario de Judge: "Estoy tan vivo como puedo estarlo", que resuena con quienes luchan por aceptar su identidad LGTBIQ+.

Un ejemplo a seguir

El autor, que escribió la biografía "Mychal Judge: Take Me Where You Want Me to Go", enfatiza la conexión del sacerdote con la comunidad y su amor por todos, especialmente por los más necesitados.

A pesar de no haber hecho pública su orientación sexual, Judge vivió con autenticidad, y sus amigos conocían su identidad según detalla una nota de EFE.

DeBernardo destaca que su aceptación de sí mismo es un ejemplo poderoso para aquellos en el proceso de autoaceptación, convirtiendo su legado en un símbolo de amor y compasión en tiempos de crisis.

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