Florida: Netflix enfrenta juicio por prácticas engañosas en su servicio infantil

El estado de Florida demanda a Netflix por recopilar datos de menores sin consentimiento parental.

La acción legal se presentó en el Séptimo Circuito Judicial del condado de St. Johns, donde se acusa a la plataforma de ofrecer información engañosa sobre su servicio infantil y el manejo de datos.

La Fiscalía General sostiene que las afirmaciones aún deben ser probadas en el tribunal.

Acusación

Según el estado, Netflix acumula información sobre los hábitos de sus usuarios, promoviendo su servicio como libre de publicidad y vigilancia comercial.

Sin embargo, tras el lanzamiento de una modalidad de suscripción con anuncios en noviembre de 2022, se alega que los datos recopilados podrían ser utilizados para segmentar audiencias, incluyendo perfiles infantiles, sin el consentimiento adecuado de los padres.

La demanda también critica características del servicio, como la reproducción automática y las recomendaciones continuas, que podrían incentivar el consumo excesivo entre los menores.

El litigio examinará si estas prácticas constituyen engañosas o son parte legítima del funcionamiento de la plataforma.

Defensa

Netflix defiende su postura, afirmando que cumple con las normativas de privacidad y que cuenta con protecciones especiales para los niños.

Sin embargo, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, advirtió que la compensación podría ascender a miles de millones de dólares.

Este caso podría establecer un precedente sobre el manejo de datos de menores por parte de plataformas digitales en todo el país.

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