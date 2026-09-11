Trump pone bajo la lupa el permiso de trabajo H-4: ¿Qué pasaría con los cónyuges de inmigrantes?

Una propuesta de la administración de Donald Trump podría cambiar las condiciones laborales de ciertos cónyuges de trabajadores extranjeros con visa H-1B, al plantear la eliminación de su actual posibilidad de solicitar un permiso de trabajo mediante el estatus H-4.

La iniciativa todavía no es una regla vigente, pero ya aparece en la agenda regulatoria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La medida podría afectar a familias que actualmente utilizan dos ingresos mientras esperan avanzar en procesos de residencia permanente en Estados Unidos. Sin embargo, los permisos H-4 que ya están vigentes continúan bajo las reglas actuales, mientras DHS desarrolla el proceso regulatorio.

¿Qué quiere cambiar DHS?

La propuesta, identificada con el RIN 1615-AD14, busca retirar a ciertos cónyuges H-4 de la categoría que permite solicitar autorización de empleo bajo el código (c)(26).

El objetivo declarado consiste en revertir la política adoptada en 2015 y regresar al esquema anterior, cuando estos dependientes no podían obtener autorización laboral por esta vía.

Actualmente, USCIS permite que determinados cónyuges H-4 soliciten el Formulario I-765 cuando el trabajador H-1B es beneficiario de un I-140 aprobado o cuando reúne determinadas condiciones de extensión bajo la ley AC21.

La autorización permite al cónyuge trabajar legalmente para un empleador en Estados Unidos, una posibilidad que modificó las condiciones económicas de muchas familias desde 2015.

La propuesta todavía no puede quitar empleos

El cambio no está en vigor. La agenda federal coloca la iniciativa en la etapa de acciones de largo plazo y todavía no establece una fecha para publicar una propuesta formal de regulación.

Antes de convertirse en una norma definitiva, DHS tendría que publicar una propuesta, abrir un período para recibir comentarios públicos y completar las siguientes etapas regulatorias.

Por ahora, USCIS mantiene la elegibilidad para determinados cónyuges H-4 que cumplen los requisitos establecidos. La agencia también confirma que los hijos solteros menores de 21 años pueden acompañar al titular H-1B como dependientes, aunque el permiso de trabajo H-4 corresponde a ciertos cónyuges, no automáticamente a todos los dependientes.

El debate recupera además una propuesta que ya había aparecido en agendas regulatorias anteriores, pero que terminó retirada en 2021.

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