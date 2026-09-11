Florida exige enseñar la historia del comunismo en las aulas: la medida genera un fuerte debate político

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, defendió en Miami la aplicación obligatoria de los nuevos contenidos curriculares sobre la historia y los daños del comunismo en las escuelas públicas. El mandatario estatal encabezó una rueda de prensa en el Museo y Biblioteca de la Brigada 2506 en la Pequeña Habana.

La medida busca educar a los estudiantes desde la educación primaria hasta la secundaria sobre las consecuencias políticas y económicas de los regímenes socialistas. Las autoridades educativas incorporaron el plan académico a las materias de estudios sociales y formación ciudadana en todos los distritos del estado.

Los datos oficiales del gobierno regional reflejan que el 76 % de los alumnos alcanzó calificaciones óptimas en las evaluaciones estatales de Cívica tras las primeras fases del programa. La cifra representa un incremento de seis puntos porcentuales con relación a los registros de años anteriores.

Según, Diario Las Américas reportó que la presentación contó con la participación del comisionado de Educación de Florida, Henry Mack, y el exsenador estatal Bryan Ávila. El medio informativo detalló que la legislación aprobada amplía el estudio de los testimonios de víctimas del totalitarismo en el continente americano.

¿Qué objetivos persigue la enseñanza obligatoria sobre el comunismo en las aulas?

La iniciativa gubernamental busca que las nuevas generaciones reconozcan el impacto real de las ideologías extremistas mediante la revisión de hechos históricos documentados. El plan académico aborda los procesos políticos de Cuba, Venezuela y Nicaragua para ilustrar las causas de los éxodos migratorios hacia Estados Unidos.

"Esta formación permitirá a los jóvenes identificar las falsas promesas de los dirigentes que buscan alterar el modelo de libertad", afirmó el gobernador Ron DeSantis durante la conferencia. El mandatario enfatizó la necesidad de preservar la memoria histórica de las familias exiliadas que residen en el sur de Florida.

Los voceros del Departamento de Educación estatal confirmaron la distribución de material didáctico actualizado y la capacitación técnica del personal docente. Los profesores aplicarán las guías de estudio ajustadas a cada nivel escolar a partir del presente ciclo lectivo.

¿Cómo reaccionan los sectores educativos ante la enseñanza obligatoria sobre el comunismo?

Diversos analistas académicos señalan que la fijación de contenidos normativos establece una pauta uniforme para la evaluación crítica de los sistemas gubernamentales. Por su parte, las organizaciones de profesores supervisan el desarrollo de las actividades pedagógicas para garantizar la objetividad en el dictado de las clases.

El ejecutivo de Florida mantiene la defensa del modelo educativo como un pilar estratégico de su gestión institucional en la entidad. Las escuelas públicas proyectan completar la cobertura total de los programas en los colegios de los 67 condados estatales.

La implementación de la norma consolida la agenda educativa promovida por la administración regional durante el periodo de sesiones parlamentarias. El gobernador concluyó su gira de trabajo en Miami con un recorrido por las instalaciones del espacio museístico.

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