GardaWorld operará nuevo centro de ICE en San Antonio: revelan la cifra millonaria del contrato

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) otorgó la administración del nuevo centro de detención de migración en San Antonio a la empresa privada GardaWorld Federal Services. La decisión gubernamental desató una ola de rechazo entre legisladores y activistas defensores de los derechos humanos. La compañía acumula múltiples denuncias públicas por supuestas fallas sanitarias y maltrato a internos durante su gestión en el clausurado centro Alligator Alcatraz en Florida.

Las instalaciones en construcción en el este del condado de Béxar contemplan una inversión inicial aprobada de 17,3 millones de dólares. El cronograma oficial fija la apertura de las puertas del recinto para agosto de 2027.

La infraestructura busca ampliar la capacidad operativa de retención de migrantes en la zona sur del estado de Texas.

Según, Univisión 41 reportó que la elección del operador privado generó alarma inmediata entre los representantes políticos locales. El medio informativo destacó que la empresa privada enfrentó cuestionamientos por deficiencias graves en la atención médica de los detenidos en recintos anteriores.

¿Por qué causa controversia la empresa del centro de detención de ICE?

La firma contratista administró las operaciones de la polémica instalación en los Everglades de Florida antes de su desmantelamiento definitivo. Diversos informes de organizaciones civiles documentaron hacinamiento, falta de higiene y maltratos físicos contra la población migrante en esa sede.

"Me sorprendió que la administración le diera otro gran contrato a la misma empresa que creó Alligator Alcatraz", declaró el congresista Joaquín Castro tras conocer la adjudicación. El legislador federal manifestó su preocupación por la repetición de los patrones de vulneración de derechos en el proyecto tejano.

Por su parte, el senador estatal de Texas José Menéndez cuestionó la transparencia del proceso de selección corporativa. "Ahora que me dices que las mismas personas que manejaron ese centro van a manejar este recinto, la situación resulta peor todavía", afirmó Menéndez.

¿Qué impacto prevén para las instalaciones del centro de detención de ICE en San Antonio?

Las agrupaciones comunitarias del este de la ciudad convocaron a asambleas de protesta para exigir la revisión inmediata del contrato multimillonario. Los residentes expresan temor por el posible deterioro de las condiciones de salubridad y la seguridad en las comunidades colindantes al recinto.

El proyecto avanza con el respaldo financiero federal a pesar de las querellas legales presentadas por defensores de los derechos de los inmigrantes. Las agencias gubernamentales defienden la contratación de GardaWorld como un paso clave para la logística migratoria regional.

La controversia social sobre la adjudicación del centro de detención de ICE en San Antonio promete mantenerse en la agenda política local. Los líderes comunitarios solicitaron audiencias públicas para evaluar el impacto social de la nueva cárcel migratoria antes de 2027.

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