Revés para Cilia Flores en EEUU: el pedido que ahora pasa a manos de la Corte federal

La Fiscalía estadounidense rechazó este 11 de septiembre la concesión de libertad provisional bajo arresto domiciliario para Cilia Flores, luego de que las negociaciones encabezadas por sus abogados no llegaran a un acuerdo.

Este rechazo por parte del ente acusador significó un tropiezo en la hoja de ruta de la defensa, situación que llevó al equipo jurídico a trasladar la petición directamente a la Corte federal de Nueva York para la revisión del juez.

El abogado Nizar El Fakih precisó que la representación legal priorizó el acercamiento inicial con la Fiscalía debido al impacto decisivo que tiene el consenso entre las partes en el ámbito procesal.

Tras el cierre de esa vía sin resultados favorables, el equipo legal impulsará la solicitud ante el tribunal, despacho que mantiene la atribución exclusiva de verificar los extremos legales y dictaminar sobre la cautelar.

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