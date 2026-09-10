Cilia Flores solicita libertad condicional ante corte de EEUU por problemas de salud, según AP

Suscríbete a nuestros canales

Cilia Flores habría solicitado a una corte federal de Estados Unidos la libertad condicional bajo fianza antes del inicio de su juicio, alegando padecer diversos problemas de salud, entre ellos afecciones cardíacas, según trascendió de manera extraoficial. La información fue divulgada por el periodista de la agencia Associated Press (AP), Joshua Goodman, a través de documentos presentados ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Como parte de la propuesta para conseguir la medida pre-trial, la firma privada de seguridad Guidepost Solutions planteó un esquema de custodia y monitoreo permanente las 24 horas del día. El plan fue consignado mediante una declaración suscrita por Louis J. Milione, presidente de Investigaciones Globales de la compañía y exfuncionario de alto rango de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

De acuerdo con el documento, Flores permanecería bajo confinamiento continuo en una residencia ubicada en la jurisdicción del Distrito Sur de Nueva York. El inmueble contaría con un sistema integral de seguridad dotado con cámaras, alarmas, sensores de movimiento y transmisión de video en tiempo real disponible para las autoridades. La vigilancia presencial estaría a cargo de profesionales armados y exagentes del orden público.

La propuesta precisa que la firma de seguridad reportaría directamente a los servicios de supervisión del tribunal federal y al Gobierno estadounidense, asegurando que el personal no estaría bajo la dirección de la acusada. De concederse la medida, Flores únicamente podría abandonar el domicilio fijado mediante autorización previa otorgada por la corte.

Visite nuestra sección Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube