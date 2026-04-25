EEUU autoriza al Gobierno de Venezuela a costear la defensa de Maduro y Cilia Flores: esto se sabe

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El Gobierno de Venezuela recibió la autorización necesaria para cubrir los gastos legales de Nicolás Maduro y Cilia Flores en EEUU.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) entregó los permisos que permiten transferir dinero para pagar a los abogados que llevan su caso.

Esta decisión se conoció a través de una carta enviada al juez encargado del proceso en Nueva York. Ahora, los abogados defensores ya pueden recibir los pagos directamente desde las cuentas del gobierno venezolano, siempre que se cumplan ciertas condiciones fijadas por las autoridades estadounidenses.

Licencias para el pago de abogados

El Departamento de Justicia informó que las licencias anteriores fueron modificadas para que el dinero pueda fluir hacia el equipo legal. Anteriormente, existían trabas que impedían el uso de fondos públicos para costear esta defensa, pero las nuevas reglas de la oficina del Tesoro eliminan esos obstáculos.

¿Cuáles serán los próximos pasos legales?

Según medios internacionales, debido a que ahora cuentan con el permiso para pagar sus honorarios, los abogados de Maduro y Flores decidieron retirar la petición de cerrar el caso.

Tras este anuncio, las partes solicitaron al juez que la siguiente audiencia se realice en un plazo de dos meses. Por ahora no se fijó una fecha exacta, pero la resolución del pago permite que los defensores continúen representando a la pareja sin las limitaciones económicas que habían denunciado semanas atrás.

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