Cancelan desfile del Cinco de Mayo en Chicago: todo lo que debes saber sobre la calle Cermak

Suscríbete a nuestros canales

En una decisión que ha tocado profundamente el corazón de la comunidad latina, la Cámara de Comercio de Cermak Road y la organización Casa Puebla han hecho oficial la cancelación del desfile anual del Cinco de Mayo en el suroeste de Chicago.

Con el lema "no hay nada que celebrar", los líderes comunitarios han puesto la seguridad de los residentes en primer lugar, en medio de un clima de incertidumbre migratoria.

Un ambiente de temor silencia a La Villita, Chicago

El desfile, que tradicionalmente llena de vida la vibrante calle Cermak en el barrio de La Villita, es uno de los eventos culturales más destacados de Illinois. Sin embargo, este año, las carrozas y la música se reemplazarán por el silencio.

Según declaraciones de fuentes oficiales de Telemundo Chicago, esta decisión se tomó tras evaluar el riesgo de posibles redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Héctor Escobar, presidente de Casa Puebla y de la Cámara de Comercio de Cermak Road, fue claro al expresar a medios locales como el Chicago Sun-Times y Aristegui Noticias que el bienestar de las familias es la prioridad número uno.

"Nuestra comunidad está muy preocupada por las redadas y la amenaza que ICE representa para las familias trabajadoras", comentó el directivo.

El impacto económico y social de la cancelación del desfile por el Cinco de Mayo en Chicago

La suspensión del evento no solo afecta el orgullo cultural de la comunidad, sino que también representa un duro golpe financiero para la región.

Según las estimaciones de la Cámara de Comercio de Cermak Road, esta cancelación podría significar una pérdida millonaria en ingresos, tanto directos como indirectos, para los pequeños negocios locales que dependen de las más de 100.000 personas que normalmente se reúnen en la zona, recoge Chicago Sun-Times.

¿Qué pasará con otras celebraciones de latinos?

Aunque el desfile de la Cermak ha sido cancelado, otros eventos más pequeños y celebraciones privadas en la ciudad siguen adelante, pero con precaución.

Las organizaciones civiles han instado a la gente a ser prudente y a mantenerse al tanto de la información a través de fuentes oficiales para no caer en la desinformación.

La cancelación del desfile del Cinco de Mayo en Chicago se suma a una tendencia de cautela en varias ciudades de Estados Unidos, donde las festividades que celebran la herencia mexicana han sido afectadas por el endurecimiento de las políticas migratorias.

Por ahora, el mensaje de los líderes en Chicago es claro: la seguridad y la unidad familiar son más importantes que cualquier celebración.

También puede visitar nuestra sección: Internacionales y Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube