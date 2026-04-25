CAPI: el programa de efectivo mensual en California para quienes no califican al SSI

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La seguridad financiera de los adultos mayores y personas con discapacidad en California no tiene por qué verse limitada por su situación migratoria.

Es fundamental recordar que el estado mantiene vigente el Programa de Asistencia Monetaria para Inmigrantes (CAPI), un recurso vital diseñado para llenar el vacío dejado por las reformas federales de 1996.

Si eres residente de California y no calificas para el SSI (Ingreso Suplementario de Seguridad) debido exclusivamente a tu estatus legal, CAPI es la alternativa financiada por el estado para garantizar que recibas un apoyo mensual digno.

¿Quiénes pueden calificar para CAPI?

Para acceder a estos beneficios mensuales en efectivo, el solicitante debe cumplir con los siguientes pilares de elegibilidad:

Edad o Condición: tener 65 años o más , ser ciego o tener una discapacidad certificada.

Residencia: vivir actualmente en el estado de California .

Estatus Migratorio: ser no ciudadano y no ser elegible para el SSI/SSP federal únicamente por su situación de inmigración.

Límites Financieros: cumplir con los estándares de ingresos y recursos (activos limitados) establecidos por el Manual de Políticas y Procedimientos del estado.

Montos y funcionamiento del pago

El beneficio de CAPI no es una cifra fija para todos; el monto se ajusta según el estado civil del solicitante y su situación de vivienda.

Un detalle clave es que los pagos de CAPI son equivalentes a los que recibiría una persona bajo el sistema federal de SSI/SSP.

Evaluación anual: una vez aprobado, deberás completar una nueva evaluación cada 12 meses .

Reporte de cambios: es obligatorio informar cualquier cambio (mudanza, aumento de ingresos o nuevas personas en casa) en un plazo de 10 días.

Guía paso a paso para solicitar CAPI

El proceso de solicitud se realiza a través de la oficina de servicios sociales de tu condado (como el DPSS en Los Ángeles o SFHSA en San Francisco).

Obtén el formulario: completa la solicitud SOC 814, disponible en español, inglés, armenio y chino. Entrega tu solicitud: puedes hacerlo en persona, por teléfono, correo postal, fax o correo electrónico. Entrevista y documentos: se te asignará un trabajador social que te pedirá pruebas de inmigración, contrato de alquiler y extractos bancarios. Notificación: recibirás una carta por correo informándote si tu solicitud fue aprobada, denegada o si requieren más datos.

Derechos del solicitante

Recuerda que tienes derecho a solicitar ayuda adicional para completar los formularios. Si el condado niega tu solicitud o no estás de acuerdo con el monto asignado, tienes el derecho legal de presentar una apelación.

Nota sobre el Golden State Grant (GSG): Aunque los pagos de alivio de $600 por la pandemia se enviaron automáticamente en 2021, es importante mantenerse informado sobre nuevas legislaciones de ayuda económica exclusiva para beneficiarios de CAPI en California.

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