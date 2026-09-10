El expediente médico de Cilia Flores quedará bajo secreto judicial en EEUU

El juez federal a cargo de la causa contra Nicolás Maduro, Alvin Hellerstein, ordenó este jueves sellar el historial médico de Cilia Flores. La medida responde a una solicitud complementaria de la defensa, que este miércoles pidió el traslado de Flores a prisión domiciliaria alegando problemas cardíacos.

Con esta decisión, no se harán públicos los detalles ni las patologías específicas presentadas por la defensa de la venezolana para justificar el cambio de régimen penitenciario desde el centro de detención de Brooklyn, donde se encuentra recluida.

En su resolución, el magistrado fundamentó la medida en la jurisprudencia del circuito: "Los tribunales de este circuito autorizan regularmente la presentación de historiales médicos bajo sello, al considerar que las partes tienen un fuerte interés en la privacidad de su información médica".

Hellerstein detalló que la solicitud inicial contenía documentos con datos personales "sin sellar y sin tachaduras", concluyendo que el derecho a la privacidad de Flores prevalece en este caso sobre la presunción de acceso público a los archivos judiciales.

Puntos claves de la solicitud

Arresto domiciliario: solicitan la medida hasta el inicio del juicio, programado para el 1 de junio de 2027.

Argumentos de salud: la defensa sostiene que Flores, de 69 años, requiere un tratamiento cardíaco complejo que no puede ser provisto de manera adecuada en la prisión de Brooklyn.

Garantías ofrecidas: sus abogados informaron que la representada asumirá los costos del traslado e inspección, y ofrecieron la entrega de su pasaporte para descartar riesgo de fuga.

Estatus del proceso: en paralelo, los equipos legales de Maduro y Flores mantienen la petición de desestimar el caso, alegando la inmunidad soberana que les correspondía como jefes de Estado al momento de su detención por fuerzas estadounidenses en Caracas, el pasado 3 de enero.

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