Bloomberg: Mercuria y Glencore buscan operar la fundición de aluminio en Venezuela

Las empresas multinacionales Mercuria Energy Group Ltd. y Glencore Plc analizan la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el gobierno venezolano respecto a la fundición Venalum, ubicada en el estado Bolívar.

Según la información obtenida por Bloomberg, el panorama reciente indica un posible retorno de grandes firmas internacionales al sector minero industrial venezolano.

Aunque las negociaciones avanzan de forma independiente, ambas corporaciones discuten esquemas que contemplan la gestión directa de las instalaciones y el acceso exclusivo a la producción final de metal.

Alianzas para materias primas venezolanas y oro

Bloomberg explicó que Mercuria mantiene negociaciones conjuntas con la firma de inversión Heeney Capital. Ambas entidades ya han concretado acuerdos previos para la compra de materias primas a granel y metales venezolanos como el oro.

Estos acercamientos ocurren mientras firmas occidentales exploran nuevas oportunidades comerciales en el territorio. No obstante, por el momento no existen garantías sobre el éxito de las gestiones ni sobre el contrato definitivo.

Interés de Glencore en los recursos minerales venezolanos

El regreso de Glencore a Venezuela coincide con los esfuerzos de Estados Unidos (EEUU) por ampliar su alcance sobre los recursos energéticos y mineros de la región. Para la planta de Venalum, esta operación significaría un cambio tras años de baja producción a causa de fallas eléctricas, falta de inversión y dificultades económicas.

Hasra los momentos, ni la empresa Heeney Capital ni el Ministerio de Información de Venezuela ofrecieron respuestas públicas inmediatas sobre el tema.

Capacidad productiva de Venalum en Puerto Ordaz

La estatal Venalum se encuentra localizada en la zona industrial de Puerto Ordaz y aprovecha los recursos hidroeléctricos del país junto a los yacimientos de bauxita. La planta cuenta con una capacidad teórica proyectada para la elaboración anual de 430.000 toneladas de aluminio primario.

Con respecto a Glencore, registra una amplia relación histórica con el sector metalúrgico del país, pues otorgó financiamiento a los productores de aluminio locales hace más de dos décadas a cambio de su producción. Además, la compañía mantuvo en el pasado alianzas para la comercialización de hidrocarburos con la empresa petrolera estatal PDVSA.

Aumento en el precio del aluminio y mercado mundial

El costo internacional del aluminio registra una subida cercana al 9% durante este año. Los problemas en la producción de Medio Oriente redujeron la oferta disponible, al tiempo que China, responsable de casi el 60% del suministro mundial, roza el límite de capacidad impuesto por sus autoridades.

Visite nuestra sección Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube