Nueva regla de USCIS pone fecha límite al viejo I-864: esto deben saber los patrocinadores

El formulario I-864 utilizado en numerosos procesos de residencia permanente en Estados Unidos tendrá un período de transición de 30 días antes de que USCIS haga obligatoria su nueva edición.

La agencia permitirá utilizar hasta el 30 de septiembre la versión con fecha 17 de octubre de 2024; desde el 1 de octubre de 2026 solo aceptará la edición 08/24/26.

La decisión modifica el anuncio inicial de USCIS, que había establecido la nueva versión sin período de adaptación desde el 31 de agosto.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y el bufete Benach Pitney Reilly presentaron una demanda el 3 de septiembre ante un tribunal federal de Washington, D.C., al cuestionar la implementación inmediata del cambio.

El crédito entra en el nuevo formulario

Uno de los cambios que más atención genera aparece en la nueva edición del I-864: el patrocinador deberá autorizar a USCIS a solicitar información a una o más agencias de reportes del consumidor. La agencia señala que esta información puede utilizarse para evaluar la suficiencia del patrocinio económico.

La modificación puede alcanzar a patrocinadores principales y, según el formulario correspondiente, a otras personas que aporten recursos económicos al expediente. USCIS también actualizó los formularios I-864A e I-864EZ con la misma fecha de edición 08/24/26.

Sin embargo, USCIS no ha establecido un puntaje mínimo de crédito para aprobar un patrocinio. Tampoco ha anunciado que una deuda, bancarrota o historial negativo provoquen automáticamente el rechazo. El requisito central continúa relacionado con demostrar capacidad económica conforme a las reglas del I-864.

La fecha que deben revisar las familias

Quienes presenten el I-864 hasta el 30 de septiembre podrán utilizar la edición 10/17/24 dentro del período de transición. A partir del 1 de octubre, USCIS solo aceptará la versión 08/24/26 y aplicará la normativa correspondiente cuando se presente una edición incorrecta.

USCIS recomienda comprobar la fecha de edición ubicada en la parte inferior de las páginas y utilizar formularios descargados desde su sitio oficial. Las familias también deberán revisar que los datos de ingresos, impuestos y composición del hogar coincidan con el resto del expediente.

Para quienes mantienen un congelamiento de crédito, la nueva autorización adquiere especial importancia: USCIS advierte que una restricción puede impedirle obtener la información necesaria para evaluar el formulario y podría requerir una respuesta del patrocinador.

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