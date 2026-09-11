Nueva ley de muerte asistida en Illinois desde el 12 de septiembre: ¿Quiénes pueden solicitarla?

Un cambio significativo en el sistema de salud de Illinois se hará realidad el 12 de septiembre de 2026.

La Ley de Opciones de Final de la Vida para Pacientes con Enfermedades Terminales, conocida como la "Ley de Deb", permitirá oficialmente la asistencia médica para morir en el estado.

Con la implementación de la medida SB 1950, que fue firmada anteriormente por el gobernador JB Pritzker, Illinois se convierte en el primer estado del Medio Oeste de Estados Unidos en legalizar este procedimiento para aquellos que enfrentan enfermedades terminales.

Requisitos y criterios de elegibilidad para los pacientes en Illinois

Según la información oficial proporcionada por la Asamblea General de Illinois y la organización Compassion & Choices, la normativa incluye estrictas salvaguardias para asegurar la autonomía y protección del paciente:

Diagnóstico terminal: Un médico de atención primaria y un médico consultor independiente deben confirmar que la persona padece una enfermedad incurable con un pronóstico de vida de seis meses o menos.

Capacidad mental intacta: El solicitante debe tener la capacidad cognitiva completa para tomar sus propias decisiones médicas. Si hay alguna duda sobre su salud mental, un especialista evaluará al paciente.

Residencia y mayoría de edad: La persona debe ser residente de Illinois y tener al menos 18 años cumplidos.

Proceso voluntario de solicitud: La persona interesada debe hacer dos solicitudes verbales directas y una solicitud por escrito firmada. Ningún familiar, apoderado de salud o familiar directo puede hacer la petición en su nombre.

Autoadministración obligatoria: El médico solo prescribe la dosis letal; el paciente debe tomar el medicamento por su propia cuenta.

Médicos y objeción de conciencia en el sistema de salud

La ley garantiza que los profesionales de la salud y los hospitales tienen el derecho de no participar en ciertos procedimientos.

Según los documentos oficiales, ningún médico ni centro hospitalario está obligado a recetar o administrar medicamentos específicos. Además, la legislación considera un delito grave cualquier intento de coacción o falsificación de solicitudes que busquen acelerar la muerte de otra persona.

Reacciones encontradas y debate social en Illinois

La implementación de esta medida ha desatado opiniones muy diversas en el estado.

Por un lado, los defensores de la dignidad humana y algunos legisladores demócratas argumentan que la ley ofrece un alivio necesario para quienes sufren de enfermedades incurables.

Por otro lado, grupos religiosos y la Conferencia Católica de Illinois expresan su preocupación por el valor ético de la vida y advierten sobre la posibilidad de que pacientes vulnerables enfrenten presiones.

Además, la organización Access Living ha manifestado su inquietud sobre cómo esta ley podría afectar a la comunidad de personas con discapacidades.

Para mantener la transparencia, el Departamento de Salud Pública de Illinois se compromete a publicar informes anuales sobre las prescripciones realizadas bajo esta legislación.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube