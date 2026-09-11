Miami cambia las audiencias migratorias: miles de inmigrantes ahora deben revisar esta instrucción

Largas filas comenzaron a formarse desde las primeras horas del 8 de septiembre frente a la Corte de Inmigración de Miami, en medio de un cambio en la modalidad de comparecencia que llevó a numerosos inmigrantes con casos pendientes a presentarse personalmente en el tribunal.

La situación generó confusión entre personas que esperaban participar a distancia y acudieron al edificio ubicado en 333 S. Miami Avenue.

La medida adquiere relevancia en una de las cortes migratorias con mayor volumen de expedientes del país. Datos de TRAC situaban el rezago de Miami en alrededor de 290.000 casos pendientes en febrero de 2024.

¿Audiencia presencial o por internet?

Aunque el cambio ha reducido la posibilidad de participar virtualmente en determinados casos, EOIR todavía contempla audiencias por video o teléfono y mantiene información sobre conexiones por internet para algunos jueces. La agencia establece que la modalidad depende de las instrucciones específicas del caso y de las decisiones del juez.

Por eso, encontrar un enlace de Webex en la página general de EOIR no necesariamente significa que una persona deba conectarse desde su casa.

La propia agencia indica que las notificaciones de la corte son la fuente oficial sobre el estado y las fechas del caso. También recomienda comunicarse directamente con el tribunal cuando exista alguna duda.

Quienes tengan que acudir físicamente deben considerar el tiempo de traslado y los controles de seguridad. EOIR advierte que todos los visitantes pasan por detector de metales y revisión de bolsos y recomienda prever posibles retrasos.

Faltar puede tener consecuencias migratorias

La comparecencia no es opcional cuando la persona recibió una citación para acudir. EOIR advierte que incluso una demora en llegar puede provocar que una audiencia se realice en ausencia, con posibles consecuencias sobre el proceso migratorio.

Si un juez emite una orden de deportación en ausencia, existen mecanismos para solicitar que el caso se reabra. Cuando la persona argumenta circunstancias excepcionales, generalmente dispone de 180 días para presentar la solicitud.

Si demuestra que nunca recibió una notificación adecuada, o que estaba bajo custodia estatal o federal sin responsabilidad por no comparecer, puede presentar la petición en cualquier momento.

La Corte de Inmigración de Miami funciona en One Riverview Square, 333 S. Miami Avenue, Suite 700, Miami, Florida 33130, de lunes a viernes, con horario público de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. y recepción de documentos hasta las 4:00 p.m.

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