Prepárate para las mareas King Tides en Miami: fechas y recomendaciones

El fenómeno natural conocido como las mareas King Tides se aproxima, y la ciudad de Miami ha emitido un comunicado oficial con las fechas exactas de mayor riesgo. Prepárate para enfrentar inundaciones recurrentes en las zonas de baja altitud del condado.

Fenómeno meteorológico



Este fenómeno, una combinación de factores meteorológicos y astronómicos, provoca niveles de agua superiores al promedio habitual, lo que puede generar serias complicaciones en las vías públicas y áreas residenciales vulnerables. Es crucial que tomes precauciones y sigas las recomendaciones de las autoridades para mantenerte a salvo y proteger tus bienes.



Las fechas previstas para las mareas King Tides 2026 son:

-10 al 13 de septiembre

-26 al 30 de septiembre

-7 al 13 de octubre (Mareas Pico / Peak Tides)

-24 al 30 de octubre (Mareas Pico / Peak Tides)

-6 al 9 de noviembre

-23 al 26 de noviembre



Las autoridades municipales instan a la ciudadanía a seguir estrictamente estas pautas:



-Evita caminar o conducir vehículos a través de calles inundadas. El agua puede ocultar peligros y poner en riesgo tu integridad física.

-Mantén los automóviles alejados de sectores con historial de anegamientos. Si tu zona se inunda con frecuencia, estaciona tu vehículo en un lugar seguro y elevado.

-Monitorea de forma constante la evolución de las condiciones climáticas y locales. Mantente informado sobre los avisos y alertas de las autoridades.

En caso de emergencias o para reportar inundaciones activas, la alcaldía de Miami dispone de los siguientes canales:



-Línea directa 311: llama para reportar inundaciones en tu zona.

-Aplicación móvil ISeeChange: reporta inundaciones y comparte fotos a través de la aplicación.

-Portal oficial miami.gov/kingtide: consulta detalles adicionales y actualizaciones sobre el fenómeno.



Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Mantente informado, toma precauciones y protege tu vida y tus pertenencias ante la amenaza de las mareas King Tides.

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