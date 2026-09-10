Arrestan a mujer en Miami por robo de relojes de lujo

Ayzha Flenoury, una mujer de 42 años, fue arrestada el 8 de septiembre en Miami tras ser vinculada a tres robos de relojes de lujo.

Las denuncias, que datan de abril, julio y agosto de 2026, llevaron a la acusación de 11 cargos, que incluyen hurto mayor y uso fraudulento de tarjetas de crédito.

La Policía de Miami la detuvo en la sede del departamento, donde se encontraba en el momento de su arresto, según detalla Infobae.

Acusación

Las investigaciones revelan que Flenoury está implicada en la desaparición de un reloj Bell & Ross valorado en $170 000 y dos Rolex, cada uno con un valor de $15 000.

Los robos ocurrieron en diversos escenarios, incluyendo hoteles y apartamentos, y se basan en evidencia de videos de vigilancia y procedimientos de identificación realizados por los detectives. La fiscalía presentó los expedientes ante el tribunal este 9 de septiembre.

Antecedentes

El primer incidente ocurrió el 16 de abril, cuando un hombre de Nueva Jersey conoció a Flenoury en un bar y, tras perder el conocimiento en su habitación de hotel, se dio cuenta de que le habían robado su reloj y su billetera.

El segundo caso, en julio, involucró a un Rolex que fue sustraído de un hombre en su apartamento.

En el tercer episodio, un hombre fue dejado inconsciente en un motel después de conocer a Flenoury, y también le robaron un Rolex y otros bienes.

Cargos

Flenoury enfrenta un total de 11 cargos en tres causas penales, con una fianza fijada en $26 501.

La jueza Mindy Glazer estableció que el dinero para la fianza debe tener un origen lícito y le prohibió el contacto con los denunciantes.

El proceso judicial sigue su curso, y tanto la Fiscalía como la defensa deberán presentar sus argumentos ante el tribunal de Miami-Dade.

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