Quedó grabado en video: condenan a exabogado tras intentar matar a su exesposa en un restaurante de Ohio

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Las autoridades de Toledo, Ohio, declararon recientemente culpable a un exabogado por los cargos de intento de homicidio y de agresión tras intentar dispararle a su esposa.

Todo el altercado quedó grabado en una cámara de seguridad del restaurante donde se hallaba Kayda Valone, cuando el detenido Matthew Exton acudió al lugar con un arma de fuego.

Durante el juicio, Exton afirmó que no deseaba apretar el gatillo ni quitarle la vida a la mujer. Explicó que la acción buscaba intimidarla para obligarla a acelerar la venta de una antigua casa que compartían y así recibir el dinero. Sin embargo, la fiscalía demostró la intención directa de matar.

Detalles sobre el caso de Matthew Exton

El caso ocurrió en el año 2025 cuando la víctima cenaba junto a su familia. Exton ingresó al local con una pistola cargada. La pistola tenía una bala en la recámara y siete cartuchos en el cargador. Al acercarse a la mesa, apunto el arma directo al rostro de su expareja e intentó disparar repetidas veces.

La víctima escuchó los clics del arma y comenzó a grabar la situación con su teléfono móvil mientras pedía auxilio a los presentes. Al notar que la pistola no funcionaba, el agresor intentó manipular el seguro para desbloquear el disparador. La intervención oportuna impidió el impacto del proyectil.

Intervención heroica de un mesero evita feminicidio

En el videoclip se puede observar como el mesero Tracy Cole Jr. reaccionó de inmediato y tacleó al exabogado por la espalda justo antes de que este lograra liberar el seguro. Varios comensales y empleados del local se sumaron a la acción para inmovilizar al hombre en el suelo y despojarlo de la pistola.

Veredicto del juicio y condena de Matthew Exton

Las autoridades detuvieron al responsable en el sitio y la Suprema Corte de Ohio suspendió su licencia para ejercer el derecho. Aunque la defensa insistió en que el ataque respondía a una disputa por dinero, el jurado determinó la culpabilidad por intento de homicidio. La lectura oficial de la sentencia quedó fijada para el 21 de septiembre.

El sujeto puede enfrentar una condena de hasta 25 años en prisión.

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