Robaron 245 millones de dólares en bitcoin: revelan cómo operaba una red de estafas digitales

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Un joven de 22 años de edad se declaró culpable por un robo de 245 millones de dólares en criptomonedas.

De acuerdo con Telemundo, el joven aceptó los cargos de asociarse con amigos para robar casi la millonaria cifra en bitcoin a un residente de Washington, D.C., en un caso calificado como uno de los mayores robos de criptomonedas en la historia de Estados Unidos.

Tras apoderarse de la suma los jóvenes comenzaron a derrochar las ganancias blanqueadas en lujos.

Rbaron 245 millones de dólares en bitcoin

El acusado, Malone Lam, abandonó la escuela en octavo grado y llegó a Estados Unidos desde Singapur. Ahora, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión tras declararse culpable de un cargo federal de conspiración de asociación delictiva.

Lam era el organizador de una red de jóvenes que realizó una serie de estafas con criptomonedas desde 2023. Es uno de los 18 acusados en el caso y el undécimo en declararse culpable.

En agosto de 2024, Lam y otros usaron técnicas de "ingeniería social" para engañar al hombre de Washington y quitarle bitcoin valorados en más de 245 millones de dólares.

Dos presuntos co-conspiradores de Lam se hicieron pasar por representantes de Google y del exchange de criptomonedas Gemini para manipular al hombre y lograr que les diera acceso a su Google Drive y revelara códigos de seguridad que permitieron a Lam sustraer más de 4.100 bitcoin.

Derrocharon millones en lujos

Malone Lam fue arrestado el 18 de septiembre de 2025 en una casa alquilada en Miami, donde se hallaron varios autos exóticos estacionados en la entrada.

Lam ayudó a blanquear y convertir de manera encubierta las criptomonedas robadas en efectivo, que utilizó para comprar una flota de autos deportivos, alquilar mansiones en Miami y gastar millones en clubes nocturnos. Autoridades destacaron un incluido de 569 mil dólares en una sola noche en un club de Los Ángeles.

El derroche duró hasta que agentes del FBI arrestaran a Lam. Un agente del orden público fuera de servicio le había advertido a Lam que las autoridades iban en camino para arrestarlo. "Siempre hablábamos de cómo sería si me atraparan, pero nunca pensamos que sería así de loco", dijo Lam a sus asociados desde la cárcel en una llamada grabada.

Según los fiscales, Lam organizó la conspiración, que incluso empleó "asaltos ocasionales en viviendas para obtener información que permitiera a los conspiradores vaciar las billeteras de criptomonedas de sus víctimas".

El esquema se desarrolló a través de contactos establecidos en plataformas de videojuegos en línea e involucró a personas radicadas en California, Connecticut, Nueva York, Florida y en el extranjero.

Según el FBI, las compras de Lam incluyeron un reloj de 2 millones de dólares y más de 30 autos, entre ellos, de las marcas Porsche, Lamborghini y Ferrari.

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