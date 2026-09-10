Salió para vender un carro y no regresó: hallan sin vida a funcionario de la alcaldía

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El cuerpo de un funcionario de la Alcaldía del Municipio Páez (Acarigua, estado Portuguesa) se localizó en un canal de desagüe adyacente al Parque Musiú Carmelo.

La víctima quedó identificada como Bismar Coromoto Páez Márquez, de 43 años de edad, coordinador de Turismo de la municipalidad.

El cadáver se halló este martes, 8 de septiembre, en la avenida Páez de Acarigua. De acuerdo con el reporte de El Siglo, transeúntes avistaron el cadáver boca abajo, maniatado de pies y manos, y cubierto con una bolsa negra.

Torturaron y asesinaron al funcionario de la alcaldía

De inmediato, los lugareños alertaron a las comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), las cuales acudieron hasta el sitio para realizar el levantamiento.

Un examen médico forense, la víctima presentaba evidentes signos de tortura, heridas punzocortantes en el muslo, brazo y cabeza, así como fracturas en ambas manos.

La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por sofocamiento, provocada por la bolsa con la que cubrieron su rostro.

Funcionarios del organismo policial ubicaron el automóvil de Páez Márquez, un Ford Fiesta color negro, durante la noche del mismo martes. El vehículo estaba abandonado en el estacionamiento de las Residencias General Páez, en el barrio San Antonio.

Iba a reunirse con un presunto comprador de su vehículo

Los investigadores aplicaron pruebas de luminol al vehículo, en busca de rastros hemáticos o evidencias biológicas que permitan orientar el caso.

Páez Márquez, quien residía en la urbanización Vencedores de Araure y también figuraba como candidato a concejal, estaba desaparecido desde el lunes.

Sus allegados informaron que la última comunicación que tuvieron con el funcionario, este les indicó que se dirigía hacia una reunión con un presunto comprador interesado en adquirir un vehículo.

El Ministerio Público y el Cicpc iniciaron las investigaciones correspondientes reconstruir los hechos e identificar a los responsables del homicidio.

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