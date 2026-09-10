Detenida "la tapa del frasco" por abusadora: Cabello niega conocerla y confirma captura

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El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, se pronunció este miércoles durante la emisión de su programa "Con el Mazo Dando" respecto a la detención de la ciudadana Elizabeth Ochoa, conocida en redes sociales como "la tapa del frasco".

La mujer fue arrestada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) tras hacerse viral un video en el que amedrentaba a los efectivos alegando una supuesta inmunidad y padrinazgo por parte del alto funcionario.

Cabello aseguró categóricamente no conocer a la detenida ni mantener relación alguna con ella. "No la conozco y no sé quién es. Me pasa por al lado y no sé quién es. Chapeó con mi nombre", afirmó durante la transmisión.

El ministro explicó que tras la aprehensión se le permitió grabar una declaración, pero la imputada intentó justificar su conducta en lugar de asumir la responsabilidad por el atropello a los funcionarios y a las personas afectadas en el sitio.

Calificó el accionar como un abuso de poder infundado y confirmó que el material audiovisual grabado sirvió como elemento probatorio para procesar su detención formal ante el Ministerio Público.

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