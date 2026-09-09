Cicpc esclarece femicidio: mató a su pareja y la lanzó a un río con un objeto pesado

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Funcionarios del Cicpc lograron esclarecer el femicidio de Lisbeth Elena Briceño Linares, de 48 años, quien había sido reportada como desaparecida por sus familiares el pasado 4 de agosto.

Las investigaciones realizadas por la Delegación Municipal Guanare permitieron ubicar su cuerpo en el río Guanare, específicamente en el sector Falconero del municipio Guanarito.

El cuerpo de la mujer fue localizado sumergido y atrapado entre las raíces y ramas de un árbol. Además, permanecía sujeto con una cuerda a un objeto pesado, una condición que dificultó su extracción y obligó a realizar labores de buceo para recuperar los restos.

Tras el hallazgo, los investigadores comenzaron a reconstruir las circunstancias de la desaparición y muerte de Briceño Linares. Las pesquisas condujeron hacia su pareja sentimental, Juan De Jesús León, de 49 años, quien posteriormente fue detenido como presunto responsable del crimen.

Investigación apunta a un ataque por celos

De acuerdo con las actuaciones policiales divulgadas sobre el caso, el hombre habría atacado a la víctima motivado por los celos y presuntamente utilizó un arma blanca para causarle la muerte. Posteriormente, habría trasladado el cuerpo hasta el río con la intención de ocultarlo.

Entre las acciones que también forman parte de las investigaciones, el sospechoso habría escondido algunas pertenencias de la mujer para crear la apariencia de que había abandonado el país. Esto habría dificultado inicialmente establecer su paradero.

Después del crimen, León también habría huido con el hijo de cinco años de Lisbeth Briceño, situación que generó una segunda preocupación para los familiares y las autoridades. Tras concretarse la detención del hombre, los funcionarios consiguieron ubicar al pequeño.

El niño fue rescatado sano y salvo y posteriormente quedó bajo el cuidado de sus familiares. Con la captura del presunto responsable, el Cicpc dio por esclarecido policialmente el caso ocurrido en Portuguesa.

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