Misteriosa muerte en hotel de Barquisimeto: hallan sin vida a joven pareja

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Una pareja fue localizada sin vida en las instalaciones de un hotel de la zona oeste de Barquisimeto, estado Lara.

​El lamentable hecho se registró dentro de una de las habitaciones del Hotel París. El hecho, catalogado preliminarmente como una "noche fatal", ocurrió en circunstancias que hasta el momento se mantienen bajo rigurosa investigación por parte de los organismos de seguridad, reseñó el medio local Cabudare Digital.

Identifican a los fallecidos en hotel de Barquisimeto

​De acuerdo con los informes preliminares del suceso y los documentos de identidad de los fallecidos, las víctimas respondían a los nombres de José Gregorio Cordero García, de 27 años de edad y Natacha Minerva Ortiz Díaz, de 23 años, presuntamente oriunda del sector La Victoria de Barquisimeto.

​Tras conocer sobre lo ocurrido, comisiones mixtas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se trasladaron hasta el lugar de los hechos para realizar el levantamiento de los cuerpos, recabar evidencias de interés criminalístico y dar inicio a las averiguaciones correspondientes que permitan esclarecer las causas exactas del deceso.

Investigan causas de la muerte de la pareja

​Extraoficialmente, se conoció que los cuerpos fueron encontrados juntos en el establecimiento hotelero. Las autoridades policiales no han descartado ninguna hipótesis mientras avanzan las experticias forenses y las entrevistas a personal del hotel.

​La comunidad y allegados de los infortunados se han mantenido a la expectativa de los canales oficiales y organismos competentes para conocer el parte forense definitivo.

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