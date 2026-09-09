Localizan cuerpo descompuesto de sexagenario en su vivienda: esto se sabe

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El cuerpo sin vida de un hombre de 68 años de edad se localizó dentro del inmueble donde residía, en Puerto Cabello, estado Carabobo.

Autoridades reportaron el hallazgo en horas de la tarde de este martes, 8 de septiembre, en las Residencias Puerto Dorado, luego de que vecinos del sector alertaran a los organismos de seguridad sobre un fuerte hedor proveniente desde su apartamento.

Vecinos reportaron un olor fétido en la vivienda

El cuerpo se localizó cerca de las 3:30 de la tarde, cuando los residentes de la zona notificaron a las autoridades debido a la persistencia del olor.

Cuando los funcionarios ingresaron al apartamento 1A del edificio “La Goleta”, encontraron el cadáver del sexagenario, quien quedó identificado como Sixto José Contreras Zambrano. Sus restos presentaron un avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con los primeros indicios, se presume que la causa de muerte responde a factores naturales, reseñó La Calle.

Hallan cuerpo descompuesto del sexagenario

Al sitio acudieron comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal Puerto Cabello, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las averiguaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

El procedimiento contó además con el apoyo y resguardo de funcionarios del Cuerpo de Bomberos Municipales, Protección Civil, la Policía Municipal y la Policía del Estado Carabobo.

La policía científica realiza las investigaciones correspondientes sobre este caso.

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