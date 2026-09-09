Su pareja la mató a golpes con una silla en su lugar de trabajo: el homicida se entregó

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Una mujer de 34 años de edad murió tras sufrir una brutal agresión por parte de su pareja, cuando se encontraba en su lugar de trabajo.

La mujer, identificada como Celis Daniela Monterrey Castillo, recibió una brutal golpiza a manos del hombre, quien la golpeó repetidas veces con una silla.

Mató a golpes a su pareja con una silla

La violenta escena ocurrió dentro del local donde trabajaba la mujer, ubicado en la comunidad de Guatanquire, municipio Bruzual del estado Yaracuy.

Según el reporte compartido por el medio Yaracuy al Día, el hombre ingresó al establecimiento y la atacó utilizando una silla, le causo graves lesiones en el rostro, cabeza y cuello.

Ante la gravedad de la agresión, los compañeros de labores de Monterrey Castillo solicitaron ayuda médica.

El homicida se entregó

Una comisión de Protección Civil acudió hasta el sitio y trasladó a la víctima hasta el Hospital Tiburcio Garrido de Chivacoa.

A pesar de los esfuerzos del personal médico por reanimarla tras su ingreso, la víctima falleció a los pocos minutos debido a la severidad de los traumatismos.

Extraoficialmente se conoció que el móvil del crimen serían los conflictos que existía entre la pareja.

Poco después de cometer el ataque, el presunto agresor se entregó voluntariamente en la delegación municipal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Chivacoa.

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