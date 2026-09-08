Exigían 200 mil pesos para no publicar videos íntimos de una joven: atrapan a pareja extorsionadora

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Oficiales del Cuerpo de Policía del Estado Zulia (Cpbez) aprehendieron a una pareja acusada de extorsionar a una joven de 18 años de edad con la amenaza de difundir material audiovisual íntimo en el municipio Machiques de Perijá.

Según el reporte policial, el procedimiento estuvo a cargo de efectivos adscritos a la Estación Policial 20.1 y el Cuadrante de Paz 09, quienes desplegaron una comisión de respuesta inmediata en la avenida principal del sector El Silencio, parroquia San José, donde abordaron a la sospechosa tras la denuncia presentada por la víctima.

Detención y evidencia incautada

Al momento de la actuación policial en la zona de Las Casitas, la mujer reaccionó de manera hostil contra los funcionarios, mientras que su pareja sentimental intentó interceder para impedir el arresto. Ambos fueron neutralizados mediante técnicas de control físico.

Los detenidos quedaron identificados como Leidis Patricia Muñoz Ospina, de 39 años de edad, y Gabriel Alejandro Acurero Vanegas, de 40 años.

Durante la revisión corporal se les incautó un dispositivo móvil inteligente marca Infinix, el cual será sometido a peritaje informático por formar parte de las evidencias del chantaje.

La aprehendida exigía el pago de 200 mil pesos colombianos a la víctima a cambio de no divulgar los videos que vulneraban su privacidad.

Los arrestados fueron trasladados a la sede del Centro de Coordinación Policial N.º 20 y puestos a la orden de la Fiscalía 20 del Ministerio Público para el inicio de las actuaciones legales correspondientes.

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