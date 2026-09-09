Amenazó a su pareja adolescente con un cuchillo y la obligó a mantener relaciones íntimas

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Un hombre resultó detenido por una violenta agresión contra una adolescente, con quien mantenía una relación sentimental.

De acuerdo con el reporte de la Policía del Municipio Maneiro (Nueva Esparta), funcionarios recibieron una denuncia de una ciudadana, quien llegó en compañía de su hija de 16 años.

Agentes del Centro de Coordinación Policial con sede en Agua de Vaca, indicaron que, según la denunciante, la pareja sentimental de la menor la trasladó hasta su residencia, ubicada en el Sector San Fernando, calle Antonio Caraballo, Residencias Villas del Sol, donde la agredió físicamente.

Obligó a la adolescente a mantener relaciones sexuales

Ambos sostuvieron una fuerte discusión que se tornó acalorada; fue entonces cuando el acusado se abalanzó sobre ella y le causó lesiones con un arma blanca en los brazos y el pecho.

Asimismo, el agresor le destruyó su teléfono celular, la mantuvo bajo amenazas y la obligó a mantener relaciones sexuales.

La denunciante aportó la ubicación exacta donde el sospechoso podía ser localizado, detallando su vestimenta para el momento.

​Tras conocer lo ocurrido, una comisión policial se trasladó hasta el Sector Apostadero, de la urbanización Jovito Villalba, donde avistaron a un ciudadano con las características y vestimenta similares a las descritas por la afectada.

Detienen al acusado

Finalmente, los oficiales verificaron los datos del sospechoso y conformaron que se trataba del individuo señalado por la víctima.

​El ciudadano aprehendido fue trasladado de manera inmediata hasta el Centro de Coordinación Policial con sede en Agua de Vaca.

El caso quedó en conocimiento del Ministerio Público, entidad que se encargará de las diligencias para el correspondiente proceso legal.

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