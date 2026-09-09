Niño pasó varias horas junto al cadáver de una mujer: la víctima fue asesinada a golpes

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer de 27 años fue asesinada violentamente, dentro de una vivienda de Manhattan (Nueva York, EEUU). Autoridades encontraron a un niño, quien estaba solo junto al cadáver.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la mujer fue asesinada a golpes este domingo. Se desconoce cuánto tiempo estuvo solo el niño junto al cuerpo.

Localizan a niño de cinco años junto al cuerpo de la víctima

Los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) se presentaron en la escena del crimen después de recibir una llamada para comprobar el estado de una persona. En el lugar, hallaron el cuerpo de la mujer, junto con un niño de apenas cinco años, quien resultó ileso.

La violenta escena del crimen que tuvo lugar en la calle 156, cerca de la avenida Amsterdam, poco después de la 1:30 de la tarde, detalló El Diario NY.

De acuerdo con los funcionarios del departamento de policía, la mujer tenía el rostro y el cuello gravemente golpeados.

Investigan episodio de violencia doméstica

Varias fuentes consultadas por el medio local New York Post dijeron que el incidente fatal se investiga como un presunto asunto doméstico, y el sospechoso sigue sin ser arrestado.

Inicialmente, no se dio a conocer el origen del vínculo entre la víctima y el atacante.

La oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York será quien determine la causa de muerte de la mujer, informaron las autoridades.

La identidad de la víctima se reveló, debido a que los funcionarios esperan la notificación a la familia de la víctima.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube