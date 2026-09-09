Niño muere tras fatal accidente en un karting: perdió el control del vehículo y cayó en un lago

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Un niño de 11 años murió luego de que un go-kart (karting) que conducía se volcara y terminara dentro de un estanque en una propiedad privada de Darien, en el condado de Genesee, Nueva York.

El accidente ocurrió durante la tarde de este domingo, 6 de septiembre, y dejó a otra menor, de ocho años, herida.

Niño murió tras accidente mientras conducía un karting

La Oficina del Sheriff del Condado de Genesee informó que sus agentes acudieron hasta una propiedad ubicada en Fargo Road, tras recibir el reporte de que un vehículo recreativo con dos menores se había volcado y había caído a un estanque. El niño de 11 años era quien conducía el vehículo.

El menor fue trasladado en helicóptero por Mercy Flight al Strong Memorial Hospital, en Rochester. A pesar de los esfuerzos para auxiliarlo, fue declarado muerto tras su llegada al centro médico.

Según información proporcionada por la Oficina del Sheriff, el vehículo terminó dentro del estanque y el niño quedó atrapado bajo el agua.

Investigan causas del trágico incidente

Familiares y bomberos lograron liberar al menor. Posteriormente, los agentes que llegaron a la propiedad comenzaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras se coordinaba su traslado aéreo a Rochester.

La Oficina del Sheriff no ha informado qué provocó que el vehículo perdiera el control, se volcara y terminara en el agua. Tampoco identificaron públicamente al menor fallecido.

Por tratarse de un vehículo recreativo operado en una propiedad privada, la investigación podría centrarse en las características del terreno, el funcionamiento del carrito y las condiciones en las que era utilizado. Sin embargo, hasta que las autoridades completen sus investigaciones, no existe una causa oficial del accidente.

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