Cicpc detiene a un hombre por inducir al suicidio de su pareja: la víctima dejó una carta

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Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) capturaron a un hombre por la inducción al suicidio de su pareja en el estado La Guaira.

Douglas Rico, director del Cicpc, informó que las investigaciones permitieron identificar a la víctima como Nohelia Josefina Pérez Lorca, de 39 años de edad, mientras que el detenido responde al nombre de Leonardo Jesús Anzola Quieroz.

Según datos oficiales, se determinó que la mujer sufría violencia de forma constante a manos del sujeto antes del suceso.

Detención en la avenida Carlos Soublette por inducción al suicidio

Agentes de la Delegación Municipal La Guaira arrestaron a Quieroz, de 43 años de edad. La captura ocurrió en la avenida Carlos Soublette, cerca del antiguo Cine Lamas, en la parroquia La Guaira, municipio Vargas. Las autoridades imputan al hombre por la inducción al suicidio de Nohelia Pérez.

Hallazgo de la víctima en El Junquito

El cuerpo sin vida de la víctima apareció el pasado 30 de agosto en la vía El Junquito, en el sector Casa Vieja de El Arbolito, parroquia Carayaca. Las comisiones del Cicpc acudieron al sitio para iniciar las averiguaciones sobre el caso y realizar la recolección de pruebas.

Nota de despedida y agresiones antes del suicidio en La Guaira

Durante las pesquisas del suceso, los funcionarios encontraron una nota de despedida que dejó la víctima. Las averiguaciones revelaron que la mujer sufrió agresiones físicas y psicológicas de forma continua por parte de Leonardo Anzola Quieroz.

Estos maltratos llevaron a la víctima a tomar la decisión de quitarse la vida, razón por la cual el detenido quedó a la disposición del Ministerio Público.

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