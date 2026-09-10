Colisión de aeronave en Miami: muerte de personal de mantenimiento revela la inseguridad del sector

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El choque de un Boeing 767 operado por 21 Air para la firma Amazon contra un vehículo de servicio en el Aeropuerto Internacional de Miami ocasionó la muerte de cinco empleados pertenecientes a la empresa de mantenimiento Professional Ocean Service Corporation.

El informe oficial de las autoridades confirmó el deceso en el sitio de 5 cubanos Yoel Rodríguez Naranjo (53 años), Julio C. Pineda (75), Rolando Alemán León (55), Carlos Acosta Fajardo (53) y Javierkys Reyes Quevedo (47). Dos trabajadores adicionales, identificados como Ridoel Averhoff Díaz (32) y Roosevelt Sebastián Perdomo Torres (36), permanecen ingresados en centro médico en estado crítico.

Rodríguez Naranjo operaba la furgoneta de la contratista tras culminar un turno de trabajo de ocho horas al momento del impacto de la aeronave contra el transporte terrestre.

Quiénes eran cada uno de los cinco trabajadores fallecidos

Javierky Reyes Quevedo (47 años): Originario de Guanabacoa, La Habana. Emigró a Miami en 2019. Reunía ahorros para costear la fiesta de 15 años de su hija en Cuba y enviaba sustento económico para su madre hospitalizada en la isla.

Rolando Alemán León (55 años): Natural de Cienfuegos. Llevaba ocho meses en la empresa de limpieza. Proyectaba mudarse con su pareja a una vivienda adquirida en la zona de Tampa.

Julio C. Pineda (75 años): Residía en Estados Unidos desde mayo de 2001 y era padre de dos hijos. Era conocido entre sus allegados por aficiones de ilusionismo y comedia.

Yoel Rodríguez Naranjo (53 años): Llegó a territorio estadounidense en 2011. Conducía el vehículo impactado tras cumplir un turno de ocho horas. Su esposa entabló una demanda civil por homicidio culposo tras el suceso.

Carlos Acosta Fajardo (53 años): Integrante de la cuadrilla de mantenimiento, descrito por sus familiares mediante representación legal como el sostén de su hogar y figura dedicada a su entorno cercano.

Acciones judiciales e investigaciones en curso

El equipo legal representante de la familia de Rodríguez Naranjo interpuso una demanda por muerte por negligencia ante los tribunales locales, señalando como demandados a la corporación Amazon, a la operadora 21 Air y a la tripulación al mando del vuelo.

Paralelamente, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) evalúa las secuencias del aterrizaje. Registros preliminares y testimonios recabados señalan que la aeronave procedente de Puerto Rico experimentó maniobras de aceleración e intento de despegue posterior a la toma de contacto con la pista antes de salirse del límite asfaltado.

Condiciones de trabajo en plataforma aeroportuaria

Representantes del sector de servicios aeronáuticos y analistas del área explicaron que las cuadrillas de limpieza ejecutan sus labores en las inmediaciones de aeronaves de gran tonelaje, bajo cronogramas de rotación ajustados entre vuelos.

Las tareas operativas de las contratistas abarcan la desinfección interna de cabinas, retiro de desechos y manipulación de insumos cerca de zonas de tránsito de vehículos de carga y maquinaria pesada en la losa del aeropuerto.

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