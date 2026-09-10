Asesinan a contador por deuda de 2 mil dólares: el homicida irrumpió en su oficina y lo apuñaló

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Un hombre de 75 años de edad, quien se desempeñaba como contador público, fue asesinado a puñaladas por otro ciudadano, por una deuda monetaria.

De acuerdo con el reporte del director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, por este hecho quedó detenido el presunto homicida, quien responde al nombre de T. Morales, de 41 años.

Mató al contador por una deuda de 2 mil dólares

Las investigaciones realizadas por el organismo de seguridad permitieron identificar al contador público como Elio José Rubio Soto, cuyo crimen ocurrió en una oficina de la Torre Sofitasa, en San Cristóbal, estado Táchira, el pasado 19 de agosto.

Se determinó que el septuagenario habría sido asesinado por una deuda de 2 mil dólares.

El director nacional del Cicpc, detalló que, el día del crimen, T. Morales acudió hasta la oficina del contador, para reclamarle por la deuda, por lo que se originó una discusión entre ellos.

En medio de la disputa, Morales se abalanzó sobre la víctima y le causó varias heridas punzo penetrantes, las cuales le provocaron la muerte en el sitio.

Luego el homicida limpió la escena y huyó con varias pertenencias del contador.

Homicida trató de quitarse la vida

Durante las investigaciones, los detectives ubicaron al homicida en la ciudad de Valencia, Carabobo, por lo que, apoyados por las comisiones policiales de esta localidad, llegaron hasta el lugar de residencia del sospechoso.

Se conoció que Morales intentó ingerir una sustancia tóxica para quitarse la vida. Sin embargo, fue atendido de manera oportuna y se encuentra estable en un centro de salud.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

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