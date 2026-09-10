Joven desata tiroteo en un colegio de Medellín tras flexibilización de armas en Colombia: detalles

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Un joven de 17 años protagonizó un tiroteo en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, ubicada en la ciudad de Medellín, Colombia.

El suceso no dejó víctimas mortales entre los estudiantes ni el personal docente, según confirmaron las autoridades locales.

El hecho se produjo un día después de que el gobierno colombiano formalizara la flexibilización de las restricciones al porte de armas de fuego a nivel nacional.

Estado del Agresor

El menor accedió a las instalaciones por la parte posterior del plantel portando un arma de menor letalidad, con la cual efectuó múltiples detonaciones para intimidar a los presentes.

Tras causar conmoción dentro de la institución, el adolescente se disparó a la altura de la cabeza.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que el joven fue trasladado de urgencia a un centro asistencial bajo pronóstico crítico.

Detención de Involucrados

Tras el disparo del agresor, dos ciudadanos ingresaron al recinto, tomaron el arma utilizada en el ataque y se retiraron del lugar.

El teniente coronel John Gómez informó que los dos individuos fueron rastreados a través del sistema de cámaras de videovigilancia de la ciudad y trasladados a la estación de policía del sector Villahermosa para ser interrogados.

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