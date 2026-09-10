Socavón en Malibú destruye millonaria propiedad de actor de Hollywood: autoridades evacuan la zona

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Un enorme socavón se abrió el martes en la entrada de una casa frente al mar en Malibú (California, EEUU). Según los informes, la propiedad afectada pertenece al actor Nicolas Cage.

Autoridades autoridades municipales declararon la emergencia local y ordenaron evacuaciones en el sector.

Poco después de las 6:20 de la tarde de este miércoles, el ayuntamiento anunció que se había declarado una emergencia local y ordenó la evacuación de las propiedades afectadas en Sea Level Drive. El derrumbe se expandió y limitó el acceso de los residentes y los servicios de emergencia.

Alerta por Socavón en Malibú

El director de servicios de emergencia de Malibú emitió la advertencia, tras consultar con el Departamento de Bomberos y el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles, debido a que la situación podría empeorar por las mareas altas y a las lluvias asociadas al huracán Marie.

Se emitieron órdenes de evacuación para los residentes de cinco viviendas vecinas situadas junto a la carretera privada, y las propiedades fueron marcadas con etiquetas rojas.

Según los bomberos, se enviaron equipos hasta una vivienda desocupada, cerca de las 5:45 de la madrugada, ante un aviso sobre una tubería de gas rota.

El departamento de bomberos explicó al noticiero local Eyewitness News que la erosión bajo la vivienda rompió un tubo de agua y otro de gas.

La Southern California Gas Company cortó el suministro de gas en la zona.

Daños en millonaria propiedad de Nicolas Cage

Otros medios compartieron imágenes aéreas de los equipos de emergencia, los cuales utilizaban bolsas de arena para ayudar a proteger las propiedades cercanas de una mayor erosión.

La vivienda en la que se formó el socavón sería propiedad del actor Nicolas Cage. Según Realtor.com. La casa, valorada en $10.5 millones de dólares, fue vendida al actor en 2024.

A medida que el derrumbe se expande, los equipos trabajan para evitar daños adicionales. Las autoridades municipales vigilan de cerca la situación en el área.

La Cruz Roja Americana habilitó un refugio temporal en Malibu High School.

El derrumbe se produjo mientras los restos del huracán Marie causan un fuerte oleaje e inundaciones en la costa.

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