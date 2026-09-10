Detectives investigan el atropello de niños en Miami-Dade: el responsable sigue a la fuga

Detectives de la Policía de Miami-Dade buscan al conductor de una camioneta que embistió a dos niños mientras transitaban en sus bicicletas por el suroeste del condado. El vehículo impactó a los adolescentes de 12 y 14 años en la intersección de la avenida 112 y la calle 216. El chofer aceleró la marcha tras la colisión y abandonó a los heridos en la vía pública.

Los equipos de emergencia trasladaron a los dos menores hacia el centro de trauma del HCA Florida Kendall Hospital con heridas graves. Los médicos reportaron que una de las víctimas sufrió fractura de fémur y la otra presenta traumatismo craneoencefálico leve. Los paramédicos estabilizaron a ambos pacientes durante el traslado en ambulancia.

Según, Telemundo 51 informó que las cámaras de seguridad del sector registraron el momento exacto en que la camioneta oscura arrolló a los jóvenes. Las imágenes muestran cómo el automóvil embiste los vehículos de dos ruedas antes de escapar hacia el oeste.

¿Qué reveló la Policía de Miami-Dade sobre la fuga del conductor?

Los agentes de la división de delitos de tránsito recolectaron piezas de plástico de la parrilla frontal del vehículo sospechoso en la escena. La evidencia técnica indica que el automóvil corresponde a un modelo Ford Explorer o camioneta similar fabricada entre 2015 y 2020.

"El conductor cometió un delito grave al huir del lugar sin prestar auxilio a dos menores de edad", declaró el portavoz policial Álvaro Zabaleta. El funcionario exhortó a los talleres mecánicos a notificar si reciben vehículos con daños recientes en el parachoques delantero.

Los familiares de las víctimas instalaron pancartas en el sitio del suceso para pedir justicia y la pronta captura del chofer. Los parientes exigen que el responsable asuma la cobertura de los gastos médicos generados por la hospitalización.

¿Cómo colaborar con la investigación sobre los niños en bicicleta?

Las autoridades mantienen disponible la línea de Crime Stoppers de Miami-Dade a través del número telefónico 305-471-8477 para recibir información confidencial. La organización ofrece una recompensa de hasta 5.000 dólares a quien suministre datos certeros que permitan la detención del prófugo.

La policía local reforzó la patrulla nocturna en la zona del suroeste del condado para rastrear talleres informativos o depósitos de autos. Los investigadores revisan el sistema de lectores de matrículas instalados en las avenidas principales cercanas.

El reporte oficial señala que más de 10 llamadas anónimas ingresaron al sistema central durante las primeras horas de la búsqueda. Los agentes analizan cada testimonio para reconstruir la ruta de escape del sospechoso.

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